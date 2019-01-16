2019-01-23T12:51:54+03:00
Общество

Тверьэнерго информирует граждан об уголовном наказании за умышленное повреждение изоляторов и элементов опор на ЛЭП с помощью огнестрельного оружия

Важно знать всем гражданам!
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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В Тверской области в период действия охотничьего сезона зафиксированы случаи умышленной порчи электросетевого оборудования при помощи огнестрельного оружия.

Так, в Ржевском районе в январе этого года произошло отключение ВЛ-110 кВ. При осмотре данной линии было выявлено повреждение гирлянды изоляторов на опоре ЛЭП, на сердечнике гирлянды и сцепной системе были видны характерные вмятины, как после выстрела дробью, и лыжные следы вдоль линии. В результате отключения ВЛ-110кВ был обесточен ряд социальных объектов и населенных пунктов.

Согласно ст. 215.2 Уголовного кодекса РФ, разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, наказываются лишением свободы до 3 лет либо штрафом в размере от ста до пятисот тысяч рублей.

Тверьэнерго напоминает, что хищение электричества, проникновение в электроустановки, причинение повреждений электросетевому оборудованию непременно несут опасность не только для правонарушителей, но и для огромного количества жителей. В тот момент, когда наносится урон материальному имуществу, параллельно под угрозой находится электроснабжение тысяч потребителей, в том числе социального и стратегического значения: больниц, котельных, производственных объектов, школ и детских садов. Особенно опасны случаи энерготерроризма зимой, когда даже кратковременное отключение электроэнергии ведет к масштабным последствиям.

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» обращается к жителям с просьбой: любую информацию, касающуюся выявления фактов вандализма, нахождения подозрительных лиц или предметов вблизи электроустановок, сообщать по телефону круглосуточного бесплатного Контакт-центра МРСК Центра 8 800 50-50-115.

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