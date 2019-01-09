2019-01-23T12:44:09+03:00
Общество

Энергетики «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» обеспечили надежное электроснабжение 20 регионов России в период новогодних праздников

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работы во время новогодних праздников.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Благодаря тщательно проведенной подготовительной работе, грамотному руководству и высокому профессионализму на протяжении этого периода энергетики смогли обеспечить надежное электроснабжение потребителей всех регионов операционной ответственности Общества (осуществляет свою деятельность в 20 субъектах РФ).

В преддверии праздников специалисты компании проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). На всех энергообъектах усилили пожарную и контртеррористическую безопасность. Дополнительно были проверены схемы оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала и готовность систем диспетчерского управления для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений. Также была проведена проверка схем связи и порядка взаимодействия с правоохранительными органами, едиными дежурно-диспетчерскими службами, территориальными подразделениями МЧС и Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями.

На протяжении всех праздничных дней в «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» несли круглосуточное дежурство ответственные руководители исполнительного аппарата, филиалов и производственных отделений, специалисты диспетчерских и технических служб, дежурные подстанций, а также оперативные и ремонтные бригады, укомплектованные всеми необходимыми средствами и спецтехникой. Для предотвращения случаев отключения потребителей в этот период поддерживалась наиболее надежная схема электроснабжения. Все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов были приостановлены.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» могли быть привлечены 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек и около 4,5 тысячи единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находились 1 709 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью свыше 56 МВт, которые могли быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов. На протяжении всех праздничных дней работа электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» находилась под личным контролем главы компании Игоря Маковского. В ежедневном режиме он заслушивал отчеты об обстановке в регионах деятельности Общества и при необходимости вносил корректировки, касающиеся функционирования систем оперативно-технического управления и взаимодействия междуструктурными подразделениями.

«Профессиональная, грамотная и слаженная работа всего коллектива «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» – единой, дружной и сильной команды - стала залогом надежного электроснабжения потребителей 20 регионов страны в праздничные дни. Сегодня перед нами стоит задача сохранить столь же высокий уровень готовности и концентрации до конца отопительного периода и обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса в зоне ответственности Общества. Уверен, каждый из наших работников приложит максимум усилий для того, чтобы эта задача была успешно решена», - подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

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