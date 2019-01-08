2019-01-23T12:41:04+03:00
Общество

Энергетики «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» работают в режиме предельной концентрации в условиях прогнозируемых сегодня в регионах ЦФО и ПФО снегопадов

«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» следят за метеорологической обстановкой в регионе
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Согласно прогнозам метеорологов, во вторник, 8 января, в большинстве регионов операционной ответственности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают в 20 субъектах РФ) ожидаются снегопады. В связи с этим энергетики двух компаний находятся в режиме предельной концентрации: они усилили контроль за работой объектов электросетевого комплекса и готовы предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Энергетиками дополнительно проверено техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Также проведена проверка схем оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала. С персоналом, находящимся на дежурстве, проведены дополнительные инструктажи.

Напомним, для обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса в праздничные и выходные дни, с 30 декабря по 8 января, ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» перешли на усиленный режим работы. В компаниях организовано круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей. Установлен особый контроль за работой электрооборудования и линий электропередачи.

Разработаны схемы связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Приняты дополнительные меры противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4409 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около 1 709 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 56,16 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов регионов.

Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме: «МРСК Центра» по номеру 8-800-50-50-115(звонок бесплатный), «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Данный проект ПАО «Россети» был создан в целях налаживания обратной связи с потребителями электрической энергии и призван предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн.

С помощью портала «Светлая страна» потребители могут оставить сообщения о проблемах, связанных с отключением электроэнергии, колебанием или низким напряжением, дефектами в работе электрооборудования. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

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