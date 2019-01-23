Афиша с 23 по 27 января в Твери: Арктический фестиваль, Теплый снег и Китайский Новый год

Если кто-то уже ждет весну, то не спешите, ведь впереди еще так много интересного, связанного именно с зимой. А точнее - Арктический фестиваль, выставка "Теплый Север", а также встреча еще одного Нового года - на этот раз по китайскому календарю.

Именно такими и будут ближайшие дни. Встречайте!

ФЕСТИВАЛИ

Добро пожаловать в Арктику!

Гости праздника смогут познакомиться с природными, историческими и культурными реалиями Арктики. Организаторы фестиваля - «Проектный офис развития Арктики».

Накануне праздника на территории горсада вырастет большой городок, который будет включать в себя сцену, интерактивные площадки и зоны для фотографирования с настоящими чумами, северными оленями и ростовыми куклами.

В программе - мастер-классы, которые погрузят гостей в культурные традиции коренных народов Севера. Детей и взрослых научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически, подражать звукам животных и многому другому.

Гости смогут посетить информационную площадку, где будут представлены уникальная фотовыставка, документальный фильм известного путешественника, этнографа и режиссера-документалиста Леонида Круглова «Великий северный путь», рассказывающий о присоединении великих северных просторов к России и не только.

Также посетители узнают о различных экологических проектах, а благодаря приложению дополненной и виртуальной реальности смогут поплавать с медведем и познакомиться с его средой обитания и соседями.

Горсад

27 января с 13.00.

Вход свободный.

Приходите в горсад - будет интересно!

ВЫСТАВКИ

Китайский Новый год

Организаторы сообщают, что настоящая выставка стала результатом сотрудничества с музеем традиционного искусства народов мира «Традарт» (г. Москва). Основная задача экспозиции - познакомить тверских зрителей с уникальными образцами китайского народного искусства.

Выставка приурочена к празднованию китайского Нового года, по традиции отмечаемого в первый день первого месяца лунного календаря. Это самый большой и самый продолжительный праздник в Поднебесной. В 2019 году китайский Новый год наступит 5 февраля.

В экспозиции будет представлено порядка 100 произведений народного творчества из семи регионов Китая, среди которых лубочные картины «няньхуа» и китайская народная глиняная игрушка.

- Каждый посетитель столь уникальной выставки сможет ближе познакомиться с культурой и обычаями этой страны и по достоинству оценить работы старинных китайских мастеров с их особой манерой, пластикой формы и тонкостью колорита.

(Возрастное ограничение 6+)

Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной ТОДНТ,

улица Салтыкова-Щедрина, д.16.

С 23 января по 16 февраля.

Заказ экскурсий и справки по тел.: 34-34-50, 34-66-54.

Новый год по китайскому календарю наступит 5 февраля

«Тёплый Север»

Выставка фотографа Екатерины Синюковой «Тёплый Север» пройдет при поддержке Тверского регионального отделения Союза фотохудожников России.

Екатерина Синюкова родилась в Москве, но детство провела в Твери. В 2002 году окончила Тверское художественное училище им. А.Г. Венецианова по специальности «Графический дизайн», а в 2007 году - Московский государственный университет печати им. И. Федорова.

В студенческие годы Екатерина увлеклась спортивным туризмом, ходила в горные и водные походы. Любовь к горам осталась на всю жизнь, а география путешествий с каждым годом расширялась.

Работы, вошедшие в экспозицию, были сделаны в ходе двух путешествий по Норвегии: в 2016 году - по Лофотенским островам, в 2018-м - по южной высокогорной части страны.

- Мне повезло дважды увидеть Норвегию солнечной, мягкой и дружелюбной, поэтому Север для меня - тёплый», - рассказывает Екатерина Синюкова о выставке «Теплый Север».

Галерея фотографии Твери, ул. Новоторжская, 3.

Открытие 24 января, в 16.00.

До 24 февраля.

Пн-пт: 10.00 - 19.00, сб: 10.00 - 17.00.

Работы, вошедшие в экспозицию, были сделаны в ходе двух путешествий по Норвегии

«Мир чудес Владимира Сергеева»

Особое место в творческом коллективе конаковской творческой лаборатории занимал Владимир Сергеев, проработавший на заводе более сорока лет. С 1959 года он начинает работать в Конаково в качестве художника-скульптора. Сергеев всегда оставался верен избранному пути и более всего известен как анималист и мастер декоративной скульптуры.

Его знаменитый «Жирафёнок» выпускался огромными тиражами и стал символом современного быта 1960-х...

Также Владимир Сергеев принимал большое участие в создании образцов тиражного фаянса. В экспозиции выставки можно видеть его кофейный сервиз, наборы посудных форм «Русский дух» и «Невестушка».

На выставке, открытой в «Башне искусств» Тверского императорского дворца, широко представлена мелкая пластика Владимира Сергеева. Звери и птицы, выполненные художником, интерпретируют черты натуры и характера человека.

В 2019 году Владимиру Александровичу Сергееву исполнилось бы 90 лет.

ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).

С 23 января по 12 мая.

Справки по телефону: 34-62-43.

На чудесную выставку конаковского фаянса приглашают в Твери

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

25 января в 18.30 - Вечер венской классики.

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», дирижёр и солист - Мадат Худайберганов (скрипка), солистка - лауреат международных конкурсов Елизавета Малышева (фортепиано).

В программе: В.А. Моцарт. Струнный квартет № 1 «Лодийский» для оркестра, Концерт для скрипки с оркестром № 4, Маленький дивертисмент до-мажор для оркестра, Концерт для фортепиано с оркестром № 9.

26 января в 17.00 - Вечер гитарной музыки.

Лауреат международных конкурсов Юрий Нугманов (классическая гитара).

В программе: произведения И. Дунаевского, С. Орехова, А. Иванова-Крамского, Ф. Тарреги, И. Альбениса, А. Пьяццоллы, Ч. Кориа и др.

29 января в 18.30 - «Музыка для королевского двора».

Ансамбль старинной музыки «NeoBarocco».

В программе: сочинения Г.Ф. Генделя, Ф. Джеминиани, Ф. Куперена, Г.Ф. Телемана, Г.И.Ф. Бибера, М.П. де Монтеклера.

30 января в 18.30 - Вечер органной музыки.

Лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган).

В программе: произведения И.С. Баха, И. Пахельбеля, В.А. Моцарта, Ш.-М. Видора, Т. Дюбуа, Э. Жигу и др.

Филармония приглашает в гости! Фото: Тверская академическая филармония

МУЗЕИ

Вечер-посвящение Вирджинии Вулф

Музейно-театральная программа «Часы» коснется самых ярких страниц творчества английской писательницы.

Вирджиния Вулф (1882-1941) первой в мировой литературе XX века решилась привлечь внимание к своеобразию социального опыта женщин, помогая им становиться «видимыми» в обществе и реализовать возможность психологической откровенности, бывшую запретной.

Экскурсионная часть программы посвящена «женскому времени» в изобразительном искусстве.

Спектакль Леши Зинатулина «Часы» представляет собой фантазию, в которой причудливо переплетаются мотивы «Миссис Дэллоуэй» (1925) и рассказов, примыкающих к роману: «Новое платье», «Вместе и порознь», «Итог». Постановка включает проекции акварелей московского художника Кирилла Гатавана, музыку из фильма «Часы», посвященного судьбе Вулф.

Специально для спектакля лауреат международных конкурсов Наталья Петрова сделала переложение нескольких композиций для цифрового баяна, они прозвучат в авторском живом исполнении.

Объединяют все элементы спектакля фрагменты эссе известного американского писателя Майкла Каннингема.Возрастная категория 12+.

Тверской императорский дворец

ул. Советская, д. 3.

26 января в 16.00. Стоимость билета - 200 руб.

Справки по телефону (4822) 34-62-43.

Вирджиния Вулф первой в литературе XX века решилась привлечь внимание к своеобразию социального опыта женщин. Фото: ru.wikipedia

ЦИРК

Пингви-шоу «Ласта-Рика»

В Тверском цирке - новая программа - Ппингви-шоу «Ласта-Рика»!

Удивительный мир циркового искусства стирает границы между обычными и особенными детьми и погружает зрителей в атмосферу радости, счастья и добра.

Пингви-шоу «Ласта-Рика» - это шоу, собравшее на одном манеже легендарные цирковые номера. Единственный в мире аттракцион с участием пингвинов!

Еще один гость с далекого континента - австралийский кенгуру.

Также в программе принимают участие дрессированные морские львы, пеликаны, королевские пудели и даже гуси. За праздничное настроение на манеже будет отвечать народный артист России Евгений Майхровский - легендарный клоун Май.

С 26 января по 24 февраля.

Информация по телефону 32-14-29.