Тверские спасатели готовы к устранению последствий техногенных катастроф, но ограничены в полномочиях

Недавнее трагическое ЧП в Магнитогорске, когда в жилом доме в канун Нового года из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд, навсегда превратило предпраздничный день в траурную дату для многих людей. Спустя две недели опять прогремел взрыв: снова газ, на этот раз в городе Шахты Ростовской области.

То, что техногенные катастрофы случаются в последнее время всё чаще, - очевидно. И вряд ли их будет меньше, так как оборудование, построенное ещё при СССР, новее не становится.

Логично возникает вопрос: насколько мы подготовлены к быстрому и эффективному реагированию в подобных случаях? И едва ли не главное: какие изменения необходимы, чтобы свести вероятность подобных трагедий к минимуму?

По информации Главного управления МЧС региона, современное оборудование для быстрого поиска и освобождения людей из-под завалов на вооружении тверских спасателей есть. Например, тепловизоры, прибор поиска пострадавших «Маяк», беспилотники, гидравлические и бензоинструменты, установка «Гюрза» для резки металлоконструкций стволом высокого давления, пневмоподушки. Для быстрого размещения и обогрева пострадавших могут быть использованы пневмокаркасные модули, палатки, тепловые пушки. Располагают спасатели и аппаратурой для анализа газа и ликвидации дыма.

Но какой бы точной и совершенной ни была современная техника, профессиональнее и точнее всего в деле поиска пострадавших традиционно работают собаки с их феноменальным нюхом и чуткостью к человеку.

- Наша кинологическая служба постоянно развивается. В прошлом году кинологическими расчётами осуществлено 343 выезда, - рассказал «КП»-Тверь» временно исполняющий обязанности начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Тверской области, полковник внутренней службы Александр Жуков. - Для совместного выполнения задач мы сотрудничаем с кинологами региональных управлений МВД и ФСБ. Кинологические расчёты ежегодно подвергаются сертификационным испытаниям, в ходе которых определяется их готовность к практической работе.

Как и сами спасатели, собаки в структуре МЧС имеют специализацию. Сейчас в аварийно-спасательной службе работают кинологические расчёты, ориентированные на поиск взрывчатки, людей - как в природной среде, так и в условиях техногенных разрушений, а также погибших.

Тренировки спасателей-кинологов и их четвероногих напарников проводятся ежедневно. Кинологические расчёты отрабатывают навыки поиска людей не только на территории службы, но и на натурных объектах: в недостроенных или разрушенных зданиях, заброшенных строениях, лесу. Минно-розыскные расчёты проводят тренировки в транспорте, на открытых периметрах и внутри зданий.

Но ни современная техника, ни обученные собаки-поисковики не могут решить проблему строительства заведомо ненадёжных, если не сказать опасных, объектов. Эта проблема актуализировалась в начале 2007 года, когда экспертов МЧС фактически исключили из числа специалистов, принимающих участие в проектировании и вводе в эксплуатацию зданий и сооружений.

- Прежде органы федерального государственного пожарного надзора участвовали в процедуре отвода земельных участков под строительство, в рассмотрении проектной документации на строительство и реконструкцию зданий, имели право решающего голоса в комиссиях по вводу в эксплуатацию новых или подвергшихся реконструкции объектов, - поясняет Александр Жуков. - Но с 1 января 2007 года вступили в силу изменения в федеральное законодательство, суть которых свелась к тому, что органы пожарного надзора МЧС России были исключены из указанных процедур. Сегодня инспектор может прийти с проверкой на объект с массовым пребыванием людей не ранее чем через 3 года с момента сдачи его в эксплуатацию!

Не удивительно, что проверка выявляет массу нарушений, в том числе и капитального характера, заложенных ещё на стадии проектирования и строительства.

- Всё это крайне негативно сказывается на уровне пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей, особенно крупных объектов и многоэтажных строений, - продолжает Александр Викторович. - Что, к сожалению, подтверждают пожары в торговых центрах, произошедшие как в 2018 году, так и до этого.

Тверские спасатели ратуют за возвращение полномочий по контролю проектировки и приёмки зданий. В июне 2018 года Главным управлением МЧС по Тверской области совместно с региональным правительством соответствующее предложение было направлено в МЧС России и Правительство РФ.