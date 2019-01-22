2019-01-22T12:18:13+03:00
Общество

Глобальная «перезагрузка»

Насосная станция промышленных стоков - один из многих объектов Калининской АЭС, который «отвечает» за экологическую безопасность предприятия.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Инженер по эксплуатации оборудования ЦОС Жанна ПодлужнаяИнженер по эксплуатации оборудования ЦОС Жанна Подлужная
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Такой объект обязан быть современным. В декабре здесь провели модернизационные работы.

Насосная станция была введена в эксплуатацию 35 лет назад. За это время объект морально устарел. Поэтому специалисты цеха обеспечивающих систем решили эту ситуацию исправить.

Идею провести модернизацию насосной станции с целью улучшения качества ее обслуживания и, как следствие, повышения надежности объекта руководители и инженерно-технические работники ЦОС реализовали в конкретном проекте.

В реализации проекта главная роль принадлежала инженеру по эксплуатации оборудования ЦОС Жанне Подлужной. Проектом предусматривалось полное обновление верхней части насосной станции, через которую осуществлялся вход в сооружение, а также внедрение вспомогательных систем и оборудования.

В начале лета прошлого года бригада строителей и монтажников приступила к работам: демонтировали металлическую надстройку, сняли земляную насыпь, убрали плиты перекрытия машинного отделения. После стадии демонтажа наступила «эра созидания»: провели заливку фундаментов и монолитного железобетонного перекрытия, монтаж металлоконструкций каркаса здания и современных сэндвич-панелей. Наряду с этим были выполнены работы по переносу электрических шкафов управления с «минусовой» на «нулевую» отметку сооружения, проведен монтаж приточно-вытяжной вентиляции и освещения, важным этапом всех работ стало и оснащение здания грузоподъемным механизмом.

По отзывам персонала подразделений АЭС, который обслуживает насосную станцию, объект кардинально изменился, можно сказать, пережил глобальную «перезагрузку»: теперь его стало гораздо комфортнее и безопаснее эксплуатировать.

«Проект по модернизации насосной станции объединил специалистов многих подразделений: ЦОС, ЭЦ, ЦТАИ, ЦВ, УКС. Именно комплексный подход и слаженное взаимодействие всех участников процесса позволили достичь ожидаемого результата, - отметила Жанна Подлужная, инженер по эксплуатации оборудования ЦОС КАЭС. - Успех очевиден: в эксплуатации находится современное и одновременно красивое сооружение, призванное повысить стандарты экологической безопасности КАЭС».

Важно отметить, что модернизация объекта осуществлялась без его остановки - насосная станция оставалась в работе. Отключение насосного оборудования производилось только на период переноса электрических шкафов. Общими усилиями решена еще одна важная задача по сохранению природного богатства нашего края.

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