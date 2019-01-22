В профессиональном футболе Тверская область представлена плохо

Ещё совсем недавно Тверская область гордилась плеядой выдающихся хоккеистов-чемпионов, уроженцев Тверской области: Ильей Ковальчуком, Денисом Денисовым, Александром Кутузовым, Денисом Кокаревым, Евгением Рясенским, Романом Любимовым... Но хоккейная история потихоньку сходит на нет вместе с уничтожением профессионального хоккея на тверском льду в лице ТХК.

Да и профессиональный футбол у нас почил в бозе после ликвидации футбольного клуба «Волга».

Интересное исследование провели в газете «Спорт-экспресс». Они задались целью выяснить, в каком регионе страны родилось больше всего профессиональных футболистов.

Для получения более точной выборки сотрудники издания изучили места рождения всех футболистов премьер-лиги, футбольной национальной лиги и всех пяти зон (групп) профессиональной футбольной лиги. При этом в рейтинг не попали игроки молодежных составов клубов премьер-лиги, но попали игроки вторых команд «Зенит-2», «Спартак-2», «Краснодар-2» и так далее. В итоге все футболисты были распределены по субъектам России.

Вверху таблицы ожидаемо оказалась Москва. Во всех трех профессиональных лигах России играют немногим более двух тысяч спортсменов, 198 из которых родились в столице и числятся в профессиональных командах, а 42 из них в составе клубов премьер-лиги.

Следом идет Краснодарский край. В профессиональных лигах из этого региона играют 109 человек, 10 из которых трудятся в премьер-лиге.

Тройку замыкает Санкт-Петербург с 95 игроками в профессиональных лигах, а 12 из их числа отрабатывают своё мастерство в высшей лиге России.

Посчитали сотрудники «Спорт-экспресса» и профессионалов из Тверской области. По их подсчетам, в лигах России играют всего лишь 8 уроженцев Верхневолжья, что позволило занять нам 56-е место в рейтинге из 77. Строчкой выше находится Кемеровская область, 10 уроженцев которой являются профессионалами, один из них и вовсе играет в премьер-лиге. На 57-й строчке рейтинга Вологодская область, давшая российскому футболу 7 профессионалов, в том числе и одного игрока клуба самой сильной лиги России.

Печальный футбольный рейтинг замыкает Якутия, которая смогла дать футболу страны только одного профессионала.

Подводя итог вышесказанному, заметим, что даже наличие восьми футбольных профессионалов из Тверской области можно, в нынешней ситуации полного футбольного забвения, назвать хорошим показателем.