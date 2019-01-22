Конкурс "КП"-Тверь: Поделись историей любви и выиграй серебряную подкову с бриллиантами!

"Любовь, зачем ты мучаешь меня?.." Эта фраза точно не про наш комсомольский конкурс. Ведь любовь бывает разной - и теплой, уютной, гармоничной - тоже. А раз так, то мы обращаемся к вам, дорогие наши читатели: если вам есть чем поделиться, то пишите и рассказывайте!

Говорят, что счастье любит тишину. Однако 14 февраля в День всех влюбленных своей радостью можно и поделиться со всем миром. А потому "Комсомолка" объявляет конкурс "Поделись историей любви!"

От вас требуется совсем немного.

Расскажите о том, как вы познакомились со своей половинкой, а может быть, как поняли, что это именно ваша судьба или как вам сделали предложение. Сюжет может быть разный, а вот ключевое слово должно быть одно - любовь.

Мы уверены, что каждая из таких историй неповторима и оригинальна, хотя бы потому, что она ВАША.

Ваши небольшие рассказы и фото пары (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) мы ждем ДО 31 ЯНВАРЯ по адресу: tarasova@kptver.ru (просьба, указать номер телефона).

Все истории будут опубликованы на сайте kp.ru - 1 ФЕВРАЛЯ.

Подведение итогов состоится - 12 ФЕВРАЛЯ.

Две пары, набравшие наибольшее количество голосов, будут приглашены в эфир радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) в День влюбленных. Здесь и пройдет борьба за главный приз - Серебряную подкову с бриллиантами от партнера конкурса - сети ювелирых салонов "Александрит".

Однако без внимания не останутся и все остальные участники конкурса. Им будут вручены подарочные карты "Александритки" с денежным номиналом.

Истории могут быть разными - как романтичными...Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

Так и веселыми. Мы рады любым!Фото: Евгения ГУСЕВА