Белый медведь, варган и чукотские танцы: Жители Твери на один день окажутся в Арктике

А вы знаете, что белый медведь на самом деле вовсе не белый? Просто его шерстинки полые внутри и, попадая туда, свет отражается, придавая шерсти белую окраску. И это лишь один из секретов.

Узнать еще больше о Севере, животных его населяющих, северных народах, а также культуре, традициях и даже кулинарии Севера можно будет на фестивале «Добро пожаловать в Арктику».

Самый настоящий Северный полюс, правда, в мини-формате, 27 января появится в Городском саду Твери. На один день на привычной для горожан площадке вырастет северный городок, где можно будет поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться с оленями и хаски и даже научиться играть на варгане.

Надо сказать, что нашему городу повезло. В фестивальный список Тверь попала не случайно. И все благодаря истории и дню сегодняшнему. Ведь столица Верхневолжья тесно связана со многими именами известных путешественников: Афанасием Никитиным, Семёном Челюскиным, Федором Конюховым. А традиции освоения Арктики имеют самое прямое отношение к Твери, и в 2018 году отметили 285 лет начала экспедиции под руководством Витуса Беринга, экспедеция которого стартовала именно отсюда.

Накануне фестиваля, 17 января, в пресс-центре гостиницы «Оснабрюк» состоялась конференция, где рассказали все самое интересное о предстоящем празднике и о центре «ПОРА» (Проектный офис развития Арктики, г.Москва), организаторе мероприятия.

Участники пресс-конференцииФото: Ирина ТАРАСОВА

Встречу открыла заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству заксобрания Тверской области Ирина Шереметкер.

- Замечательно, что федеральные инициативы у нас поддерживаются практическими делами. Тверь – это начало многих логистических путей. Помимо Афанасия Никитина у нас есть еще один – Витус Беринг, который Арктику нарисовал и на карту положил. Действительно, арктическая экспедиция Витуса Беринга формировалась и стартовала именно из нашего города. В 1733 году в Твери был разбит штаб этой экспедиции, здесь она полностью укомплектовывалась едой и инвентарем. 1000 высококлассных специалистов – ученых, военных находилось у нас в течение полугода. И об этом надо помнить.

- Кажется, с одной стороны, где Арктика, и где Тверь... – продолжил замлавы администрации Твери Андрей Гаврилин. - Однако в нашем городе проживает немалое количество людей с севера. Кроме того, в прошлом году стартовала экспедиция джип-клуба «Лебедушка» на специальных вездеходах, которая продемонстрировала наши возможности в части продукции, что может быть востребована на Севере. Помимо техники для экстремальных условий у нас также есть производители, которые делают ветроэнергетические установки. Так что с учетом внимания на государственном уровне к Северу, наш регион в тренде.

Продолжилась встреча знакомством с проектами центра «ПОРА», просмотром документального фильма путешественника Леонида Круглова «Великий северный путь», который можно будет увидеть и на фестивале, а также уточнением того, что увидят жители Твери 27 января в горсаду.

Организатор фестиваля в Твери Илья ЗубковФото: Ирина ТАРАСОВА

- Север не отпускает. Действительно есть такое, - отметил Александр Стоцкий (центр "ПОРА"). - Я около 10 лет проработал в Нарьян-Маре, позже стал заниматься арктическими проектами, затем появился центр «ПОРА», который на сегодня совмещает в себе многие сферы изучения Севера – политику, социологию, этнографию, культуру. Предстоящий фестиваль, надеюсь, оценят тверичане. Пора всем нам заново познакомиться с Севером. Пора о нем рассказать детям. Пора, наконец, открыть новую веху открытия и освоения этой удивительно прекрасной земли.

Остается лишь добавить, что в день проведения фестиваля с 13.00 на площадке будут выступать представители коренных народов Севера. Детей и взрослых научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически, подражать звукам животных. Подкрепиться после танцев можно будет традиционными блюдами северной кухни (с олениной и морошкой).

Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием звезд эстрадной и этнической музыки. На сцене выступят Юлияна Кривошапкина – вокалистка и мастер игры на хомусе, народный чукотский ансамбль «Кочевник», группы «Сказки» и «Янжима», а завершится мероприятие арктическим этно-сетом от диджея Дамира.

Вход на фестиваль свободный.

Сергей Панюхин, директор Исследовательского краеведческого центра "Землепроходцы"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Янжима, участница фестиваля, певицаФото: Ирина ТАРАСОВА

Добро пожаловать в Арктику!Фото: Ирина ТАРАСОВА