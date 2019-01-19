Батюшка шутил, а погода удивляла: крещенские купания 2019 в Твери удались на славу

Давно такого не было! Утро крещенского сочельника удивило оттепелью и едва ли не плюсовой температурой. Днём – словно Тверь огневалась на что-то – из разверзнувшихся хлябей небесных хлынула на город ледяная крупа. До самой ночи – ветер, снег и метель, щедро припорошившая бурую слякоть дорог.

И вдруг (чудеса, да и только) снег прекратился. Ветер стих. Не сильно, но ощутимо подморозило. Полночь. Для православных наступил праздник Крещения Господня.

Люди на крещенские купания пришли разные, кто-то с бравадой, кто-то с тихой радостью, а кто-то и сам ещё не определилсяФото: Виктория ТУШКОВА

Задолго до полуночи люди собрались на набережной Афанасия Никитина напротив здания Политеха, где организовали традиционную купель. И, несмотря на то, что все с нетерпением ждали крестного хода, он подошёл к берегу реки для большинства неожиданно: очень тихо и скромно, был недолгим.

Чин водоосвящения проводил настоятель Успенского собора отец Пётр, чего он уже давно не делал. Батюшка был по-прежнему статен и пребывал в хорошем расположении духа: освятив воду, шутил с прихожанами и по-доброму журил квадрокоптер, летающий вокруг иордани: «Ишь, расшумелся, гудит, смотри какой!».

Наступила самая долгожданная часть праздника: окунание в иордань. Жаждущих обновления в ледяной воде пропускали по деревянным сходням по двое – трое, соблюдая технику безопасности. У постоянных участников крещенских купаний ещё живы в памяти воспоминания о ночи 19 января 2009 года, когда лёд не выдержал тяжести людей и провалился под их ногами.

К счастью, спустя десять лет с того случая, крещенские купания стали проходить гораздо спокойнее и организованнее, и в этот раз обошлось без происшествий, тихо и мирно.

Тверичане заходили в ледяную воду: кто-то смело и отчаянно, кто-то робко, а некоторые делали по несколько подходов, так и не найдя в себе сил окунуться.

Кто-то лихо ныряет в прорубь, а для кого-то это настоящее испытание своей силы волиФото: Виктория ТУШКОВА

- Батюшка, а сколько раз окунаться то? Три? – беспокоится очередная купальщица.

- Да сколько хочешь! – смеётся отец Пётр. – И один раз – отлично, ну а три так вообще великолепно!

Минут через пятнадцать с начала купаний отец Пётр покинул иордань, пошутив напоследок: «Вам тут без моего надзора спокойнее будет. С праздником, и благослови вас Бог».

Толпа желающих окунуться в крещенскую воду не скудела. Организовано всё было образцово: удобные, пахнущие свежим деревом сходни, тёплые раздевалки,– мужская и женская, заботливые сотрудники МЧС, страхующие и направляющие в нужную сторону купальщиков, растерянных от переизбытка эмоций.

- Первый раз купаетесь?

- Восьмой! – хохочут три прекрасные нимфы-купальщицы: Мира, Наталья и их старшая подруга Валентина Ивановна.

- Ничего себе! А, уж простите за вопрос, зачем?

-За обновлением! За радостью! – отвечают девушки. А Валентина Ивановна добавляет скромно: «За единением!»

Прекрасные купальщицы окунаются в крещенскую иордань уже восьмой разФото: Виктория ТУШКОВА

Им вторит и купальщица Елена, которую в этом испытании пришла поддержать лучшая подруга:

-Не каждый год, но ходим. Раз пять уже! Такой душевный подъём чувствуется, что хочется сказать: нас ждут великие дела!

Пускай так и будет.

А всем, кто не захотел купаться ночью, но тоже жаждет почувствовать обновление и душевный подъём, напомним: купания продолжатся и днём. Сотрудники МЧС, полиция и медики будут дежурить до самого окончания праздника. Купаться безопасно можно только в согласованных со спасателями местах. В Твери такая купель одна: на Волге напротив здания Политеха. А по области организовано ещё 45 иорданей. Их список вы можете посмотреть здесь.

Сотрудники МЧС помогали красавицамФото: Виктория ТУШКОВА