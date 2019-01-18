2019-01-18T15:54:41+03:00
Общество

Заключённые чаще всего покупают лапшу быстрого приготовления

«КП»-Тверь» изучила ассортимент интернет-магазинов Федеральной службы исполнения наказаний
Альберт БОЙКОВ
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По данным 2017 года осужденные зарабатывали в среднем 229 рублей в деньПо данным 2017 года осужденные зарабатывали в среднем 229 рублей в деньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Современные технологии все больше преображают нашу жизнь, однако самые заметные для глаза обывателей изменения все-таки происходят в области доступности разного рода услуг. Можно, не выходя из дома, купить билет на другой конец света, получить необходимую консультацию или приобрести продукты. Кстати, последняя услуга заметно упрощает жизнь и людям, находящимся в местах лишения свободы. Законным способом выйти в интернет осужденным наверняка не удастся, однако близкие люди отлученных от свободы могут вместо передачек посредством всемирной паутины приобрести необходимые товары.

Корреспондент «КП»-Тверь» посчитал, что могут приобрести заключенные в двух официальных онлайн-магазинах Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) на те деньги, которые они зарабатывают в местах лишения свободы.

Минюст России посчитал, что отбывающие наказание в 2017 году в среднем получали за свою работу 229 рублей в день. Получается, что, работая пять дней в неделю на протяжении месяца, они зарабатывали порядка 4580 рублей. Конечно, спустя год оплата труда осужденных могла и вырасти, однако вряд ли заметно сильно превзошла прошлогодние показатели.

Путь в магазины

В настоящее время в России работают два подведомственных ФСИН интернет-магазина: skladsizo и фсинмагазин. Как заявлено на сайте, расплатиться за покупки в skladsizo получится только безналичным расчетом, при этом оплата принимается картами наиболее популярных платежных систем.

А если что-то пошло не по плану, действует телефон «живой линии», который доступен пять дней в неделю, за исключением субботы и воскресенья.

На ресурсе фсинмагазин также доступна оплата картами. Магазин работает пять раз в неделю, и здесь есть телефон для связи. Кроме того, помощь покупателям готов оказать удаленный помощник.

Как сообщает на своем сайта УФСИН, оплатить заказ можно наличными через терминал находящийся на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.

За покупками на skladsizo

После выбора конкретной колонии, куда будет отправлена покупка, можно приступать к формированию заказа. Что касается ассортимента товаров, представленных на сайте, то здесь есть практически все, что можно законно использовать в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. В тройку наиболее популярных товаров входит лапша быстрого приготовления, туалетная бумага и чай. А теперь посмотрим, что можно купить на 229 рублей, ту самую сумму, которую, по информации Минюста, в среднем зарабатывали осужденные в 2017 году за один день.

Вермишель быстрого приготовления, 1 пачка (60 граммов, с говядиной) - 14,59 рубля.

Каша рисовая с говядиной, 1 банка (250 граммов) - 77,01 рубля.

Вафли «Дружба», 1 упаковка (200 граммов) - 42,60 рубля. Чай листовой,

1 пачка (100 граммов) - 76,50 рубля.

Один рулон туалетной бумаги - 9,12 рубля.

В итоге остается чуть меньше 10 рублей, на которые, конечно, можно купить еще один рулон бумаги, но, наверное, все-таки будет лишним.

Покупаем во фсинмагазин

Как и в первом случае, после выбора местонахождения человека, куда отправится собранная покупка, можно приступать к выбору товаров. Что касается ассортимента, то он тоже достаточно широк. А теперь попробуем собрать похожий набор продуктов, имея бюджет в 229 рублей.

Лапша быстрого приготовления, 1 упаковка (50 граммов, с говядиной) - 22,55 рубля.

Консервы «Плов с говядиной», 1 банка (250 граммов) - 97,35 рубля.

Печенье с вареной сгущенкой, 1 пачка (36 граммов) - 20,90 рубля.

Чай высокогорный, 1 пачка (50 граммов) - 67,65 рубля.

Сухарики, 1 пакетик (40 граммов) - 17,05 рубля.

В итоге после совершенных покупок останется порядка 5 рублей, которые можно положить в «копилку».

Редакция «КП»-Тверь» не ставила перед собой цель сделать рекламу или антирекламу одному из магазинов или ФСИН России. Материал был написан по инициативе корреспондента, заинтересовавшегося ассортиментом торговых площадок.

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