Все крещенские купели, в которые можно будет окунуться в Твери и Тверской области

В этом году праздник Крещения выпадает на ночь с пятницы на субботу. А значит следующим утром большинство тверичан сможет позволить себе выспаться, и ничто не помешает желающим съездить к одной из крещенских купелей и окунуться в полночь в ледяную воду.

Специалисты МЧС предупреждают — безопасное крещенское купание возможно только в официально согласованных иорданях. Их организуют с соблюдением техники безопасности, а рядом будут нести дежурство спасатели, полиция, медики и казаки. Всего в этом году организуют 46 купелей.

В Твери иордань будет одна: на набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса Политеха.

Список иорданей по районам области:

Бельский район:

- Белый, озеро Балтика.

Бологовский район:

- Валдайское сельское поселение, деревня Мшенцы, река Кесьма, источник.

Весьегонский район:

- посёлок Родник.

Вышневолоцкий район:

- посёлок Красномайский, Вышневолоцкое водохранилище;

- село Осечно, озеро Судомля;

- посёлок Солнечный, озеро Мстино.

Западнодвинский район:

- Западнодвинское сельское поселение, деревня Ануфриево, озеро Ануфриевское;

- Западнодвинское сельское поселение, купель у деревни Новостройка;

- Ильинское сельское поселение, озеро Ильинское;

- Староторопское городское поселение, посёлок Старая Торопа, улица Набережная, купель.

Зубцовский район:

- село Погорелое Городище, река Дежа.

Калининский район:

- посёлок Васильевское Михайловского сельского поселения, река Ведемья, вблизи храма Василия Великого;

- деревня Красново Никулинского сельского поселения, река Волга;

- деревня Савватьево Каблуковского сельского поселения, река Орша.

Калязинский район:

- Калязин, улица Дзержинского, река Волга.

Кашинский городской округ:

- Кашин, улица Набережная Пушкинская, река Кашинка;

- деревня Верхняя Троица, река Медведица;

Кесовогорский район:

-посёлок Речной, река Кашинка.

Кимрский район:

-Кимры, устье реки Кимрка;

- посёлок городского типа Белый Городок, река Волга, около храма;

- деревня Абрамово, источник;

- село Ильинское, озеро Ильинское.

Конаковский район:

- Городенское сельское поселение, село Городня, река Волга;

- Коттеджный поселок Ольгино, река Сучек;

- Конаково, река Волга, район отеля «РиверКлаб»;

- Первомайское сельское поселение, деревня Поповское, река Созь;

- посёлок Козлово, Фланденский пруд;

- Филиал ГлавУпДК при МИД России, комплекс отдыха «Завидово», река Шоша;

- Вахонинское сельское поселение, деревня Свердлово, река Волга;

- Юрьево-Девичевское сельское поселение, деревня Юрятино, река Волга;

Кувшиновский район:

- Кувшиново, Нижне-Негочанское водохранилище, улица Набережная.

Лихославльский район:

- деревня Владычня Вескинского сельского поселения, ручей Малица.

Осташковский городской округ:

- Осташков, полуостров Житное, оеро Селигер, Житенный Богородицкий женский монастырь;

- деревня Светлица, озеро Селигер, Монастырь Нило-Столобенская пустынь;

Рамешковский район:

- село Замытье Высоковского сельского поселения, родник Тихвинской иконы Божьей Матери;

Сандовский район:

- Сандово, микрорайон «Раменье», Святой источник.

Селижаровский район:

- Оковецкий Святой источник.

Сонковский район:

- Койское сельское поселение, деревня Вепрь, река Корожечна.

Спировский район:

- Выдропужское сельское поселение, село Выдропужск, Святой источник на улице Тверецкая Набережная.

Старицкий район:

- Старица, улица Пушкина, река Волга, Свято-Успенский монастырь;

- деревня Маслово, «Станция Старица», Святой источник;

- Иванищи Архангельского сельского поселения, Святой источник.

Торжокский район:

- Торжок, улица Дальняя Троица, источник;

- деревня Екатино, Масловского сельского поселения, Святой Источник;

Торопецкий район:

- Торопец, озеро Соломино.