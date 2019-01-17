Все крещенские купели, в которые можно будет окунуться в Твери и Тверской области
В этом году праздник Крещения выпадает на ночь с пятницы на субботу. А значит следующим утром большинство тверичан сможет позволить себе выспаться, и ничто не помешает желающим съездить к одной из крещенских купелей и окунуться в полночь в ледяную воду.
Специалисты МЧС предупреждают — безопасное крещенское купание возможно только в официально согласованных иорданях. Их организуют с соблюдением техники безопасности, а рядом будут нести дежурство спасатели, полиция, медики и казаки. Всего в этом году организуют 46 купелей.
В Твери иордань будет одна: на набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса Политеха.
Список иорданей по районам области:
Бельский район:
- Белый, озеро Балтика.
Бологовский район:
- Валдайское сельское поселение, деревня Мшенцы, река Кесьма, источник.
Весьегонский район:
- посёлок Родник.
Вышневолоцкий район:
- посёлок Красномайский, Вышневолоцкое водохранилище;
- село Осечно, озеро Судомля;
- посёлок Солнечный, озеро Мстино.
Западнодвинский район:
- Западнодвинское сельское поселение, деревня Ануфриево, озеро Ануфриевское;
- Западнодвинское сельское поселение, купель у деревни Новостройка;
- Ильинское сельское поселение, озеро Ильинское;
- Староторопское городское поселение, посёлок Старая Торопа, улица Набережная, купель.
Зубцовский район:
- село Погорелое Городище, река Дежа.
Калининский район:
- посёлок Васильевское Михайловского сельского поселения, река Ведемья, вблизи храма Василия Великого;
- деревня Красново Никулинского сельского поселения, река Волга;
- деревня Савватьево Каблуковского сельского поселения, река Орша.
Калязинский район:
- Калязин, улица Дзержинского, река Волга.
Кашинский городской округ:
- Кашин, улица Набережная Пушкинская, река Кашинка;
- деревня Верхняя Троица, река Медведица;
Кесовогорский район:
-посёлок Речной, река Кашинка.
Кимрский район:
-Кимры, устье реки Кимрка;
- посёлок городского типа Белый Городок, река Волга, около храма;
- деревня Абрамово, источник;
- село Ильинское, озеро Ильинское.
Конаковский район:
- Городенское сельское поселение, село Городня, река Волга;
- Коттеджный поселок Ольгино, река Сучек;
- Конаково, река Волга, район отеля «РиверКлаб»;
- Первомайское сельское поселение, деревня Поповское, река Созь;
- посёлок Козлово, Фланденский пруд;
- Филиал ГлавУпДК при МИД России, комплекс отдыха «Завидово», река Шоша;
- Вахонинское сельское поселение, деревня Свердлово, река Волга;
- Юрьево-Девичевское сельское поселение, деревня Юрятино, река Волга;
Кувшиновский район:
- Кувшиново, Нижне-Негочанское водохранилище, улица Набережная.
Лихославльский район:
- деревня Владычня Вескинского сельского поселения, ручей Малица.
Осташковский городской округ:
- Осташков, полуостров Житное, оеро Селигер, Житенный Богородицкий женский монастырь;
- деревня Светлица, озеро Селигер, Монастырь Нило-Столобенская пустынь;
Рамешковский район:
- село Замытье Высоковского сельского поселения, родник Тихвинской иконы Божьей Матери;
Сандовский район:
- Сандово, микрорайон «Раменье», Святой источник.
Селижаровский район:
- Оковецкий Святой источник.
Сонковский район:
- Койское сельское поселение, деревня Вепрь, река Корожечна.
Спировский район:
- Выдропужское сельское поселение, село Выдропужск, Святой источник на улице Тверецкая Набережная.
Старицкий район:
- Старица, улица Пушкина, река Волга, Свято-Успенский монастырь;
- деревня Маслово, «Станция Старица», Святой источник;
- Иванищи Архангельского сельского поселения, Святой источник.
Торжокский район:
- Торжок, улица Дальняя Троица, источник;
- деревня Екатино, Масловского сельского поселения, Святой Источник;
Торопецкий район:
- Торопец, озеро Соломино.