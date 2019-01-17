Что думают жители Твери о крещенских купаниях

Купаться или не купаться в ночь на Крещение - дело каждого. Кто-то говорит, что придерживаться народной традиции - это правильно, но есть и те, кто уверен, что за этим действием ничего, кроме вызова самому себе, не стоит.

«Комсомолка» побеседовала с горожанами и узнала их мнение.

Отклики выстроены по шкале от отрицания до убеждения в необходимости и твердого принятия.

Виктория Смирнова, 23 года:

- Признаться честно, у меня был негативный опыт, после которого я поняла для себя: не мое. Во-первых, мне было ужасно холодно, во-вторых, на мой взгляд, просто страшно окунаться в черноту проруби. Я не знала всех деталей, отпустила руки от перил, и меня при погружении течением утянуло под лед. Надо сказать, приятного мало, когда над своей головой чувствуешь лед. Спасибо казакам, они мне помогли выбраться.

Олег Потапов, 50 лет:

- Впервые окунулся в иордань на Крещение в 48 лет. Вокруг все купались, вот и я решил просто попробовать. Насчет эмоций - сложно сказать. После того как окунулся, какую-то легкость почувствовал что ли. Это вызвало удивление, потому что это ощущение сложно передать словами. Страшно не было совершенно, да и холодно не было тоже. А вот особых изменений после этого не почувствовал в своей жизни, хотя и ждал.

Ирина Клюквина, 40 лет:

- Нырять в прорубь - для меня давняя традиция. Лет восемь уже хожу каждый год к купели. И мужа, и ребенка приобщила. Для меня эта народная традиция дает ощущение единения с Создателем, природой, со всем миром, а значит, и людьми. После погружения испытываешь какую-то удивительную радость и внутренний свет, как будто с чем-то справился, что-то победил в самом себе, стал легче, добрее и светлее. И это не только мое мнение, но и всех тех, с кем мы встречаемся у проруби, а потом пьем травяной чай с медом после погружения. И знаете, такой похожей радости я не испытывала больше нигде. Значит, это действительно особое время и особое действо.

Алена Андреева, 45 лет:

- Окунаюсь в прорубь я уже 20 лет. Первый раз нырнула беременная. Привел муж. Как в православии говорится: «Муж покрывает покрывалом веры своей...» С тех пор так и ходим каждый год всей семьей: я, муж и сын. Почему? Для нас, как для православных, это символ веры - положено и не обсуждается!

Сегодня все чаще говорят, что это исключительно народная традиция, но в начале 20 века, когда все церковные нормы были не совсем установлены, бабушки и разные немощные люди в любом возрасте ходили к иордани. Кто не мог идти сам, того приносили, настолько сильным было убеждение, что это необходимо.

Холодно не холодно - какая разница, это не играет роли. Это же не оздоровительная процедура. Поэтому, мое мнение, и настраиваться тут не надо - необходимо просто понять для себя, что это решенное дело и всё. Так надо.

А вот если совсем не хочется, страшно или боитесь заболеть, значит, и идти не надо. Можно после баньки тогда окунуться. Принуждать себя не надо. Вообще я считаю, что эта традиция не требует жесткости, если я, например, болею, то могу пропустить. Другое дело - муж и сын, они идут в любом состоянии.

Верим ли мы, что купание смывает грехи, улучшает жизнь, в том числе и личную, и даже исполняет желания? Конечно, нет... Это сродни причастию, даже немного страшно... Бабушкам в начале 20 века, наверное, так легче было верить, что купание дает здоровье, поэтому, когда их приносили на носилках к проруби, они спешили сами погрузиться. Хотя мой сын, например, после одного из погружений избавился от аллергии. Она просто отступила и всё, больше не вернулась.