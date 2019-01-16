Тверь вошла в двадцатку счастливых городов России

«Человек создан для счастья, как птица для полёта!» Вряд ли найдутся желающие поспорить с утверждением ныне, увы, забываемого писателя Владимира Короленко.

Но насколько в действительности мы чувствуем себя счастливыми в своей повседневной жизни? Этим вопросом задались специалисты Финансового университета при Правительстве РФ, которые на днях подвели итоги любопытного исследования об удовлетворённости собственной жизнью жителей российских городов, а также их настрое на будущее.

В опросе участвовали крупные и средние города России с населением свыше 250 тысяч человек. Исследование было масштабным: оно проводилось в течение всего года в несколько «волн», в каждом городе было опрошено не менее тысячи человек. Респонденты отвечали на вопросы: довольны ли они жизнью и уверены ли в своём завтрашнем дне, в том числе и в завтрашнем дне предприятия, на котором работают?

Среди 76 городов Тверь заняла 20-е место по количеству горожан, полностью или в основном довольных жизнью. Таковых у нас 82%.

Тверичане живут сегодняшним днём: уверенных в своём будущем у нас существенно меньше, но всё-таки больше половины - 59%. Интересно, что будущее предприятий, на которых трудятся опрашиваемые, им видится более позитивным, чем собственное. Доля уверенных в завтрашнем дне своих предприятий тверичан составляет 65%.

Тверские настроения соответствуют тенденциям по стране. Среднее арифметическое число удовлетворённых жизнью людей в городах, вошедших в исследование, практически такое же, как у нас - 81%. На собственное будущее и будущее своего предприятия позитивно смотрят 65% и 73% опрошенных соответственно.

Самыми счастливыми аналитики признали жителей Грозного (88%), Тюмени (85%), Ижевска (85%) и Махачкалы (85%). Наименьшую удовлетворённость жизненными реалиями показали барнаульцы (75%) и магнитогорцы (76%), а также жители Волгограда (76%).

В Москве, к которой исследователи финансового университета традиционно присовокупили жителей Балашихи и Химок, доля полностью или в основном довольных жизнью горожан составила 83%. В северной столице - на один процент больше.

В целом более довольными жизнью, что неудивительно, оказались люди с высоким материальным достатком и молодёжь. Из анализа также можно сделать вывод, что страна наша полна оптимистов: несмотря на экономические трудности, доля уверенных в завтрашнем дне держится на высоком уровне.

Наиболее уверенные в благополучном будущем своих предприятий люди трудоустроены на госслужбе, в банках и страховых конторах, а также на ресурсодобывающих и ресурсоснабжающих предприятиях.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Александр ЖАДАНЮК, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Тверского филиала РАНХиГС:

- Сегодня модно считать, что мы живём в зоне комфорта и, чтобы найти новую мотивацию к жизни, работе, из неё надо себя вытащить - выбросить себя из лодки, как говорит пословица. По моему строгому убеждению, чтобы стать довольным жизнью, надо, напротив, стремиться в свою зону комфорта. Понять, где она именно для вас. И тут нет универсального рецепта. Кто-то, работая всю жизнь инженером или будучи успешным чиновником, обретёт истинное счастье, став художником или фрилансером. Это радикальные повороты жизненного пути, но это нормально, и такие истории есть! Кому-то не требуется столь кардинальных мер для обретения счастья, а достаточно лишь получить повышение или новую квалификацию, оставаясь в рамках одной профессии. Главное - чётко видеть, где ваша комфортная зона и когда она заканчивается. Вся наша жизнь - это поиск своего комфорта. Никто не скажет, «что такое хорошо, а что такое плохо» именно для вас - у каждого путь свой. Выходите из «зоны некомфорта»!