В Тверском цирке пройдет пингви шоу «ЛАСТА - РИКА»

Пингви-шоу «Ласта-Рика» - это шоу, собравшее на одном манеже легендарные цирковые аттракционы. Единственный в мире аттракцион с участием пингвинов делает шоу обязательным к посещению, а сами антарктические артисты удивляют своей непосредственностью и природным артистизмом. Дрессировщица, Заслуженная артистка России Галина Майхровская мастерски подмечает таланты каждого, именно на них основан эксклюзивный аттракцион с пингвинами, которых просто увидеть вживую – уже чудо!

Настоящую пляжную вечеринку устроят их коллеги по манежу: пеликаны обмахивают зрителей крыльями, а морские львы предлагают гостям заморские коктейли. Экзотика на этом не заканчивается, еще один гость с далекого континента – австралийский кенгуру, настоящий боксер в комическом номере.

Красотой и грацией разноцветных попугаев можно восхищаться бесконечно, кроме того пернатые артисты демонстрируют сложные трюки: ездят на велосипеде и играют в баскетбол! В шоу принимают участие и другие дрессированные животные: 12 королевских пуделей, капуцин и даже гуси!

Безусловное украшение программы – умопомрачительный воздушный полет, под руководством Вилена Головко.

В представлении так же примут участие и представители редких и экспериментальных жанров. Так, дверь в мир иллюзии и фантазий приоткрывает волшебник Игорь Штейн. А в номере эквилибриста на моноцикле Яна Польди даже чайный сервиз «летает».

Статные ахалтекинцы и напористые орловские скакуны несутся в бешеном темпе, а смелые акробаты выполняют невероятные трюки верхом – уровень адреналина зашкаливает! На манеже легендарный конный аттракцион под руководством Народного артиста Туркменистана Бяшима Аннаева.

За праздничное настроение на манеже будет отвечать Народный артист России Евгений Майхровский – легендарный клоун Май. Неповторимый стиль, яркие репризы, виртуозный профессионализм – заставят от души смеяться не только детей, но и взрослых! Говорят, если клоун Май погладит ребёнка, тот вырастет счастливым и добрым!

Пингви-шоу «Ласта-Рика» - это настоящий парад звёзд, праздник доброты и радости! Отправляйтесь вместе с нами в путешествие, на солнечный остров «Ласта – Рика»!