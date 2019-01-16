Крещенские купели, в которые можно будет окунуться в Твери и пригороде

Заранее определить точный перечень всех купелей Тверской области мешает неустойчивая погода: из-за неё меняется толщина льда в излюбленных местах крещенских купаний, а значит, нельзя определить, насколько они будут безопасны. По крайней мере, так уверяют в МЧС.

Но купель в Твери уже согласована. Она будет одна - у пирса Речного вокзала. Кроме того, список крещенских купелей опубликовала администрация Калининского района. Вот он:

- Село Васильевское Михайловского сельского поселения (река Ведемья у храма святителя Василия Великого). Время купаний: с 22.00 18 января до 03.00 19 января и с 10.00 до 18.00 19 января.

- Деревня Красново Никулинского сельского поселения (река Волга в 300 метрах от храма блаженной Матроны Московской и святителя Луки Крымского). Время купаний: с 22.00 18 января до 03.00 19 января и с 10.00 до 18.00 19 января.

- Деревня Савватьево Каблуковского сельского поселения (река Орша у Знаменской церкви). Время купаний: с 21.00 18 января до 01.00 19 января и с 10.00 до 18.00 19 января.

Всего, по данным регионального правительства, обеспечивать безопасность людей на крещенских купаниях будут более 200 сотрудников правоохранительных органов, представители ОМОНа, народных дружин, частных охранных предприятий и казачества. По информации регионального управления МЧС, все силы и средства ведомства готовы к проведению праздника, сотрудники проинструктированы.