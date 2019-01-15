Афиша с 17 по 20 января в Твери: Музыка гор, Монгол Шуудан и День снега

До выходных еще есть время, а потому мы заранее предлагаем вам ознакомиться с теми мероприятиями, что пройдут в ближайшее время. Почему заранее? Все для того, чтобы была возможность спланировать и выбрать самое интересное. Тем более, что ряд праздников встреч ожидается за городом.

ТЕАТР

«Дракон»

Просторная уютная кухня. Никого нет, только у пылающего очага греется Кот. В дом заходит уставший с дороги случайный прохожий. Это Ланцелот. Он зовёт кого-нибудь из хозяев, но ответа нет. Тогда он обращается к Коту и узнает, что хозяева - архивариус Шарлемань и его дочь Эльза - ушли со двора, а он, Кот, пока старается отдохнуть душой, потому что в семье огромное горе. После настойчивых просьб Ланцелота Кот рассказывает: над их городом четыреста лет назад поселился отвратительный Дракон, который каждый год выбирает себе девушку, уводит её в свою пещеру, и больше её уже никогда никто не видит (по слухам, все жертвы умирают там от омерзения). А сейчас настала очередь Эльзы.

- Многим может показаться, что это начало сказки для детей, но знаменитый мастер написал эту пьесу-притчу для взрослых. Мы уверены, что спектакль будет интересен подростковой и взрослой аудитории.

Театр-студия «Премьер»

ул. Желябова, 22 (театральный зал)

18 января в 19.00.

Возраст: 12+

Билеты: 200-400 рублей.

Многим может показаться, что это сказка для детей, но мастер написал эту пьесу-притчу для взрослых. Фото: Театр "Премьер"

«Пушкин. Евгений Онегин»

Режиссёр Валерий Персиков представит на суд зрителей музыкально-драматическую фантазию по роману А.С. Пушкина под названием «Пушкин. Евгений Онегин».

И название будущего спектакля, и жанр, и афиши говорят о том, что помимо знакомых и любимых персонажей романа на подмостки выйдет и сам Александр Сергеевич Пушкин. Подобное сценическое решение откроет театралам некоторые подробности из биографии поэта, связанные с созданием романа.

В спектакле строки «Евгения Онегина» сольются с русским фольклором, в том числе с народными песнями, записанными поэтом, романсами на его стихи и салонной музыкой XIX века. Кроме фрагментов из известного творения П.И. Чайковского в постановке прозвучит музыка С.С. Прокофьева, созданная им к неосуществлённому спектаклю А.Я. Таирова.

ТАТД, 17 января в 18.30.

ПРАЗДНИКИ

День снега

Всероссийский день снега отметят сразу на двух площадках: на лыжной базе в деревне Большое Гришкино Калининского района и на горнолыжной базе «Заборовье» Вышневолоцкого района.

В рамках этого дня пройдут большие спортивные праздники.

Так, под Тверью к участию приглашаются семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет. На празднике устроят весёлые старты, состоящие из зимней эстафеты для всей семьи и прохождения полосы препятствий. Эстафеты проводятся на лыжах.

А в Вышневолоцком районе ожидаются соревнования по горнолыжному спорту.

Лыжная база в деревне Большое Гришкино Калининского района, с 10.00.

Горнолыжная база «Заборовье» Вышневолоцкого р-на, с 12.00.

20 января

20 января в 17.00 в филармонии можно услышать «Музыку сфер и музыку гор». Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

17 января в 18.30 - Вечер струнного квартета.

Струнный квартет Тверской филармонии в составе: Анна Мильтонян (скрипка), Ирина Евдокимова (скрипка), Наталья Иванова (альт), Александра Селиверстова (виолончель).

В программе: произведения Д. Шостаковича, Н. Мясковского и др.

20 января в 17.00 - «Музыка сфер и музыка гор»

Выступят лауреаты международных конкурсов: Егор Колесов (орган), Хосров Манукян (дудук).

В программе: произведения И.С. Баха, Ф. Шуберта, В. Одоевского, С. Рахманинова, С. Танеева, Н. Римского-Корсакова и А. Дворжака, А. Глазунова, А. Бородина, М. Юдина; армянские и русские народные мелодии.

21 января в 18.30 - «Экспромт на двоих».

Ансамбль «ДУО-АРТ» в составе: солист Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной, лауреат международных конкурсов Владимир Дунаев (балалайка), лауреат международных конкурсов Ольга Васильева (фортепиано).

ГАСТРОЛИ

«Монгол Шуудан»

Группа «Монгол Шуудан» известна целевой аудитории своей верностью исторической теме и стойкостью к базовым принципам анархического движения. Образовав группу в 1989 году, бессменный лидер Валерий Скородед всегда вел ее по непростому и сложному пути к поставленным задачам и почти всегда достигал своей цели. Несмотря на то, что группа всегда находилась в стороне от так называемого «русского рока», она известна широким массам населения по бронебойному хиту «Да, теперь решено без возврата…», без которого не обходится ни одна радиостанция РФ.

Гости окунутся в атмосферу взрывов бомб, свистящих пуль и сабельных атак. Феерическое шоу и анархический угар ГАРАНТИРОВАНЫ!!!

Клуб «Биг Бен»

ул. Брагина, 2.

18 января в 19.30.

Будет жарко!

Ольга Бузова

Каждая маленькая принцесса мечтает вырасти и стать такой же успешной и известной, как Ольга Бузова. И вот мечта может стать ближе: Бузова впервые выступит в Твери и исполнит все свои хиты, а также покажет яркое шоу, известное всей стране.

Возможен вход для детей любого возраста (до 12 лет - в сопровождении родителей). После концерта Ольга проведет розыгрыш дисков с автографами. Концерт закончится не позднее 20.30.

Клуб «Парагон» (старое название - Морозов Холл)

ТРЦ «Рубин»

14 февраля, начало в 19.00, 6+

МУЗЕИ

Детский музейный центр

19 января в 11.00, 12.00, 13.30.

В эту субботу, 19 января, на студии «Королевство теней» большие и маленькие гости будут осваивать витражную технику в условиях теневого театра.

Юным участникам расскажут, что такое старинный витраж, а затем постараются его нарисовать.

ДМЦ, ул. Советская, 3а.

Тел. 45-71-76.