2019-01-15T17:44:43+03:00
Общество

В 2018 году в Тверской области водителей оштрафовали более чем на 700 000 000 рублей

Чаще всего граждане нарушают скоростной режим
Альберт БОЙКОВ
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Денис Черных подвел итоги 2018 годаДенис Черных подвел итоги 2018 года
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Во вторник, 15 января, в Управлении ГИБДД подвели итоги 2018 года.

За прошедший год на дорогах Тверской области произошло 1838 ДТП, в которых 205 человек погибли, а еще 2340 получили различные травмы.

За различные нарушения было выписано 1 265 595 постановлений на космическую сумму - 761 798 400 рублей. Взыскано же 610 369 276 рублей.

По сравнению с 2017 годом произошло на 60 аварий больше. Количество погибших при этом уменьшилось почти на 8%, а число раненых выросло на 2,5%.

- Произошло снижение числа погибших в ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. Но по-прежнему проблемным остается вопрос травмирования несовершеннолетних. За прошедший год в авариях погибли пять детей, - пояснял главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тверской области Денис Черных.

Чаще ребята гибли в очень серьезных авариях, где не спасло бы и детское кресло. Всего в 2018 году произошло 221 ДТП участием детей до 16 лет, в которых 243 ребёнка получили различные травмы.

Пополнили статистику и несовершеннолетние водители. В прошедшем году по их вине произошло 45 ДТП, большая часть из которых на счету обладателей мопедов.

Достаточно острой для нашего региона остается проблема пассажирских перевозок. Водители, осуществляющие подобные трансферы, раз за разом становятся виновниками крупных аварий. Правда, цифр сотрудники ГИБДД по этому показателю не назвали.

Выросло число аварий, которые произошли по вине автомобилистов, ранее уже лишенных водительских прав или вообще не имевших полномочий садиться за руль. В 2018 году произошло 217 подобных ДТП, в которых 36 человек погибли, а 266 получили травмы.

Пьяницы за рулём в прошедшем году стали виновниками 293 ДТП, в которых погибли 73 человека, а еще 385 получили ранения.

Полицейскими было выявлено более 5 000 пьяных автомобилистов, из которых 565 уже лишались прав за аналогичные нарушения.

Большинство аварий происходят из-за неоправданно высокой скорости транспортных средств. Так, в 2018 году центр автоматической фотовидеофиксации зарегистрировал более 1 000 250 нарушений скоростного режима.

В 2017 году сотрудники ГИБДД вместе с коллегами приняли участие в раскрытии 712 преступлений, из которых более 500 касались повторного управления автомобилем лицами, которые ранее уже попадались за рулем в состоянии опьянения.

Кроме того, было задержано более 40 человек, которые находились в федеральном или местном розыске.

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