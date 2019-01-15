Маршрутчики Твери пересаживаются на автобусы МАЗ

До конца февраля на курсирующие по Твери маршруты № 208 и № 52 должны выйти 45 новых автобусов МАЗ-206, принадлежащих новому коммерческому перевозчику.

Стоит напомнить, что право работать на том или ином городском маршруте желающие получают по итогам открытых конкурсов, которые проводит администрация Твери.

В ноябре 2018 года такой конкурс был проведён на обслуживание маршрута № 208, курсирующего от дач за Литвинками через весь город до микрорайона «Южный», и № 52, - который следует от Речного вокзала до улицы Конечной, что в посёлке имени Крупской, двигаясь по Петербургскому шоссе, окружной автодороге и проспекту 50 лет Октября.

Всего было подано 16 заявок, до конкурса дошли 8 претендентов, которые соответствовали всем необходимым требованиям.

Прежде чем получить заветную карту маршрута, перевозчик обязан был показать администрации Твери весь заявленный на конкурс транспорт. Это было сделано в понедельник, 14 февраля. Перевозчик продемонстрировал 45 новых автобусов МАЗ-206: 33 машины должны будут обслуживать маршрут № 208, ещё 12 машин – маршрут № 52.

Новые автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, информационными табло и речевыми информаторами. Но самое главное, что они имеют низкий пол, а значит, и возможность перевозки маломобильных горожан.

При этом впервые в коммерческом городском маршруте будет безналичная система расчёта. Со слов представителей перевозчика, при оплате транспортной картой «Иволга» одна поездка будет стоить 23 рубля, при расчёте пластиковой картой или телефоном с технологией NFC – 24 рубля, при наличном расчёте необходимо отдать стандартные 25 рублей.

– Рабочая группа осмотрела все 45 представленных перевозчиком автобусов, – рассказывает заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Дмитрий Санников. – Претензий и замечаний по их техническому состоянию и работе оборудования не возникло. В соответствии с действующими нормами в 10-дневный срок после осмотра администрация города выдаст перевозчику карты маршрутов.

Дата начала работы нового перевозчика будет согласована отдельно. При этом, согласно действующим документам, автобусы должны выйти на маршруты не позднее 28 февраля.