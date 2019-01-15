Строительство Колокольни Спасо-Преображенского собора началось в Твери

Все выходные, 12 и 13 января, улица Советская у Соборной площади Твери была перекрыта: проходили масштабные работы по укреплению грунта на месте будущего строительства колокольни Спасо-Преображенского собора Твери.

Ограничения, как для автолюбителей, так и для пешеходов планировалось снять в понедельник в 6 утра, но строители справились раньше.

Едем на место, чтобы самим лично увидеть проделанную работу.

Предварительная договоренность с заместителем управляющего Фонда «Собор» Владимиром Архаровым дает пропуск на ту самую площадку, куда еще год назад попасть было крайне сложно. Да и оценивать на тот момент было нечего. Другое дело сегодня... Храм, кажущийся издалека просто высоким, вблизи уже выглядит настолько мощным сооружением, что уже сейчас задирать голову непросто. Работы по возведению идут настолько быстро, что каждый день что-то да меняется.

- Сложный объект? - спрашиваю у начальника строительного участка на объекте «Спасо-Преображенский кафедральный собор» на Соборной площади Анатолия Ефимова.

- Я не сказал бы, что он сложный. Он необычный. До этого объекта я занимался жилым домостроением. А тут что-то новое. К примеру, взять монолитные перемычки. Это сложные конструкции. Нужно иметь очень рукастых плотников, чтобы они сначала сделали нужную опалубку, а потом еще опытных монолитчиков, чтобы они эту опалубку связали каркасом. Но мы справляемся.

Безусловно, это главная, но не единственная работа на площадке. Параллельно идет подготовка участка под строительство колокольни собора. Укреплять улицу Совесткую взялись также по этому поводу. Котлован проходит настолько близко к главной городской улице, что строители решили подстраховаться. Сначала было решено вбивать вдоль Советской трубы, но возникли трудности.

- В прошлом году мы пробовали их забурить, но трубы упирались или в плотный грунт, или в камень. Поэтому остановились на шпунтах - они все пробивают, - беседуем с Анатолием Ефимовым. - В общей сложности было забито 39 12-метровых шпунтов. Грохот стоял не очень сильный, но вибрация чувствовалась. Когда шпунт во что-то упирается, то вибрирует. Но в целом все прошло гладко.

Надо сказать, что работа на площадке идет строго по графику и даже с опережением. Даже укрепление улицы завершилось не 6 утра понедельника, а в 4 утра воскресенья.

А вот что дальше?

- Дальше начинаем строить колокольню. Прямо сейчас идет демонтаж старых фундаментов и выборка грунта под фундаменты на проектную отметку. Потом еще 3 дня мы будем вывозить грунт и через 3 дня начнем готовить основание под подбетонку. Даже обычный дом строится не на один день. А это будет стоять не одну сотню лет. Объект уникальный, что говорить.

- Строить собор не каждому в жизни удается. Тем более главный собор города. Вы чувствуете, если можно так сказать, какую-то поддержку свыше?

- Я считаю, что мы делаем благое дело, а про помощь... Это немного странно, но весь год, что мы здесь, погода как-будто подстраивается под нас, а не мы под нее, - убежден Анатолий Ефимов.

Мнение Владимира Архарова еще более личное.

- А у меня и вовсе сложилось убеждение, что собор, тем более кафедральный, строит Господь Бог. А мы – только инструмент в его руках. И наша задача – быть в исправном состоянии. Если мы сломаемся, заржавеем, будем плохо работать, то Господь отодвинет в сторону и возьмет другой, хороший новый инструмент. Собор – хотите, верьте, хотите, нет, но он фильтрует людей. Ведь у нас было несколько вариантов и несколько подрядчиков. Но как-то так случается, что все те, кто приходит сюда заработать деньги, долго не задерживаются.