В Твери один из самых дорогих тарифов по вывозу мусора среди соседей

Новые тарифы за вывоз мусора вступили в силу с 1 января 2019 года. Теперь мы будем платить определённую сумму не с квадратных метров, а с количества человек, на них живущих. В зависимости от региона тарифы рассчитываются по разным принципам. В Твери разные тарифы действуют для многоквартирных домов (МКД) и частных (ИЖС). Тот же принцип работает и в районах Тверской области.

Реформа идёт по всей России, и в некоторых регионах тариф одинаков для всех типов жилищ, а в ряде других различается для городского и сельского населения.

Отдельный разговор – Подмосковье. Там до сих пор платят по метражу жилого помещения, а не с человека, как у нас.

Вся Московская область разделена на семь кластеров, в каждом из которых свой тариф. В ближайшем к нам Алексинском кластере (Солнечногорский и Клинский районы) действует один из самых высоких по области тарифов. В среднем владелец однокомнатной квартиры в данном кластере в месяц будет платить за вывоз мусора 339,4 рубля независимо от количества жильцов.

Среди остальных соседей Тверь оказалась на втором месте по величине платы за вывоз мусора, больше посочувствовать можно только жителям Вологды.

Из любопытного также отметим, что в других регионах стоимость вывоза мусора из частных домов не дороже, чем из многоквартирных. Здесь мы в лидерах.

Сравниваем тарифы (с человека):

Тверь:

МКД – 116,81 руб.

ИЖС – 177,22 руб.

Великий Новгород:

МКД – 57,9 руб.

ИЖС – 39,86 руб.

Псков:

Город – 94,8 руб.

Село – 69,7 руб.

Смоленск:

Единый – 94,11 руб.

Ярославль:

МКД – 75,2 руб.

ИЖС – 85,22 руб.

Вологда:

Город – 140 руб.

Село – 113 руб.