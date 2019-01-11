2019-01-11T15:52:32+03:00
Общество

Ложная тревога: в Тверском областном ЕРКЦ огромные очереди

Люди переживают из-за неожиданных долгов по коммунальным платежам
Виктория ТУШКОВА
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Без паники! Уже в следующих платёжках долги должны исчезнутьБез паники! Уже в следующих платёжках долги должны исчезнутьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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- В ЕРКЦ на Ерофеева огромная очередь, по два часа люди стоят! - голос у читателя сайта и газеты «КП»-Тверь» взволнованный, мужчина возмущён.

Приехав на место, действительно обнаруживаем столпотворение. Люди держат в руках платёжки и наперебой рассказывают, что платежи за ноябрь не поступили на счёт и в новой платёжке значится задолженность. Народ паникует: куда делись их кровные и какие пени придётся заплатить за просрочку, в которой они не виноваты?

За разъяснениями мы обратились к руководству Единого расчётного кассового центра Тверской области. Там считают, что произошедшее связано с переводом базы данных лицевых счетов на новое программное обеспечение. Поэтому по техническим причинам платёжки за ноябрь были доставлены горожанам позже обычного и некоторые расчёты задержались. Сделали своё дело и десять дней праздников.

- Гражданам, получившим платёжки с задолженностью, волноваться не стоит. Им необходимо оплатить лишь текущие начисления. А долг исчезнет уже в следующих платёжных документах, - заверил директор ЕРКЦ Тверской области Сергей Кольцов.

Насчёт пеней за вынужденную просрочку платежа переживать также не стоит: руководством организации принято решение временно их не начислять.

На сегодняшний момент все технические заминки уже решены. Чтобы помочь горожанам прояснить ситуацию, увеличено время работы колл-центра и приёмные часы.

В случае обнаружения некорректных данных в платёжных документах за ноябрь и декабрь 2018 года, вы можете обратиться за разъяснениями по телефону горячей линии ЕРКЦ: 8-800-23-43-069 (звонок бесплатный). Линия работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по четверг, в пятницу — с 8:00 до 19:00.

В нерабочие часы сообщения всех позвонивших на горячую линию будут записаны и позже обработаны сотрудниками ЕРКЦ.

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