2019-01-11T14:42:47+03:00
Общество

По числу православных Тверь в крепких середнячках

Такой результат показало исследование Финансового университета при Правительстве РФ
Виктория ТУШКОВА
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В среднем по стране 34% человек знакомы с глубоко верующими людьмиВ среднем по стране 34% человек знакомы с глубоко верующими людьмиФото: Мария ЛЕНЦ
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Аналитическое исследование показывает общий процент вовлечённости горожан в православную культуру в населённых пунктах с численностью населения свыше 250 тысяч человек. В список вошли 78 российских городов.

Такую статистику университет проводит уже во второй раз. Предыдущее исследование, проведённое в 2015 году, было более подробным. Кроме общего процента вовлечённости в религиозную жизнь оно показывало соотношение людей с разным уровнем дохода и образования в числе верующих, а также делило их по гендерному признаку.

Интересный момент: первое исследование показало, что наиболее обеспеченные люди чаще задумываются о царствии небесном, чем те, кому приходится постоянно беспокоиться о нехватке денег. Активнее всего посещают православные храмы люди от 50 до 60 лет, среди которых большинство - женщины.

Нынешнее исследование ставило перед респондентами лишь один вопрос: «Есть ли среди ваших друзей и знакомых люди, активно участвующие в православной жизни - регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни православных церквей, или таких людей нет?» Предлагались варианты ответа: «да», «нет» и «не могу определиться».

В среднем по стране 34% человек ответили на вопрос утвердительно. В Твери почти столько же - 33%. Этот результат поместил столицу Верхневолжья в первую половину списка, но ближе к середине. В общем, мы крепкие середнячки. Такой же процент вовлечённости жителей в православную культуру показали Севастополь, Самара, Сочи и Санкт-Петербург.

Москва, к которой исследователи добавили ещё и жителей подмосковных Химок и Балашихи, среди лидеров списка с результатом 49%. Также высокие результаты воцерковлённости местных жителей показали Белгород (51%), Воронеж (50%), Курск (49%), Липецк (48%), Тамбов (47%) и Калуга (46%).

Лидеры по вовлечённости населения в православие мало поменялись за последние годы. По результатам аналогичного опроса, проведенного в 2015 году, в их число входили Липецк, Курск, Саранск, Москва, Белгород, Воронеж, Тамбов, Рязань, Ульяновск и Калуга.

Меньше всего внимания православной культуре уделяют жители Грозного (5%) и Махачкалы (6%). Далее с существенным отрывом идут Якутск (14%), Уфа (17%), Улан-Уде (18%), Хабаровск и Набережные Челны (по 19%).

Наши соседи, Псков и Великий Новгород, к сожалению, в исследование не попали: численность их населения ниже 250 тысяч. Смоленск, Вологда и Ярославль показывают близкий к нашему результат: 32, 32 и 31 процент соответственно.

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