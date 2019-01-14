Как не замерзнуть в авто, если зимой съехали с дороги и заблудились

Ночь с 11 на 12 января чуть не стала последней в жизни тверичанки, матери шестимесячного малыша. Автомобилистка заранее оповестила своих близких, что выезжает домой, после чего села за руль мощного внедорожника и отправилась в путь. Однако дома она так и не появилась, и близкие забили тревогу.

Потеряшку удалось найти только утром в районе поселка Литвинки. К счастью, она была жива, но медицинская помощь ей потребовалась.

Позже выяснилось, что из-за снегопада тверичанка не нашла нужную дорогу и поехала, доверившись своему чутью. В итоге автомобиль застрял в снегу, а молодая мама осталась один на один со стихией. Сначала она попыталась откопать автомобиль самостоятельно. Позже хотела вызвать помощь, но разрядился телефон. А ночью в автомобиле закончился бензин. Чтобы не уснуть и не замерзнуть во сне, женщина начала ходить вокруг джипа.

Когда спасатели, полицейские и волонтеры добрались до автомобилистки, она была не в состоянии передвигаться самостоятельно... В настоящее время жизнь женщины вне опасности.

«КП»-Тверь» связалась с руководителем спасательного отряда Тверского медицинского университета Андреем Кудашовым и расспросила его о том, как не попасть в подобную ситуацию и что делать, если этого избежать все-таки не удалось.

- Во-первых, ни в коем случае нельзя ездить по незнакомой дороге, - начинает наш диалог профессиональный спасатель.

Лучше всего эту ситуацию характеризует жизненная мудрость: «Не зная броду, не суйся в воду». Перед выездом надо не только рассказать ожидающим о факте отправления, но и обозначить путь, а также примерное время прибытия. Если к назначенному часу человек не явится, это повод забить тревогу и приступить к поискам.

Есть и своя специфика путешествий в зимнее время. В дорогу с собой надо обязательно брать термос с чаем, а также легкое питание. Хорошо сохранять тепло в морозную погоду помогают сало, сгущёнка, мёд, хрен и горчица.

Перед путешествием обязательно надо заправить автомобиль. Бензобак должен быть заполнен хотя бы наполовину. А вот любителям погонять по сугробам надо трезво оценивать свои силы и лишний раз не пытаться проверить ходовые качества своего железного коня.

Нельзя забывать и про средства связи. Мобильный телефон должен быть всегда заряжен, а в своём арсенале гаджетов обязательно надо иметь внешний аккумулятор.

Есть и свои требования к одежде. Лучше всего, если она будет ярких цветов, а также хотя бы частично состоять из светоотражающих элементов.

Если водитель все-таки попал в неприятную ситуацию, трагических последствий можно избежать, соблюдая ряд рекомендаций.

- С помощью звукового сигнала автомобиля можно подавать сигнал SOS. Даются три коротких гудка, три длинных и опять три коротких. И так раз за разом, - продолжает свой рассказ Андрей Кудашов.

Кроме того, увидеть автомобиль в снежных заносах проезжающим или проходящим поможет включённый на нём аварийный сигнал. Поможет привлечь внимание ваших потенциальных спасателей и разведённый огонь, который легко можно увидеть за несколько километров.

Кстати, если вы недалеко уехали от дороги, стоит двигаться в её сторону. Так заметно вырастут шансы получить необходимую помощь, а кровь, циркулирующая по организму, по крайней мере отсрочит его переохлаждение.

Заметим, что даже при температуре минус 5 на улице и с неработающим двигателем шансы пережить ночь вдали от тепла будут стремиться к нулю. Пройдет совсем немного времени - и температура за окном сравняется с температурой внутри автомобиля.