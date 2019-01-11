23 года на службе государственных интересов

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации. Именно в этот день в 1722 году Петр Великий своим указом создал систему надзорных органов. А уже в 1995 году праздник был учрежден официально, на государственном уровне. В канун праздника «КП»-Тверь» побеседовала со старшим помощником прокурора Пролетарского района Твери Оксаной Степенковой, которая отдала службе в органах 23 года.

Наша героиня работает в прокуратуре с 1995 года. На вопрос, почему решила связать свою жизнь с прокуратурой, отвечает, что после окончания ТвГУ старалась как можно быстрее найти работу, однако везде требовались сотрудники со стажем. Когда же она пришла в отдел кадров прокуратуры Тверской области, молодую специалистку взяли на работу, предложив должность помощника прокурора Максатихинского района. Вчерашняя студентка практически не раздумывая согласилась на предложение и отправилась в Максатихинский район, где прослужила почти 12 лет, до 2007 года.

Оксана Валерьевна рассказывает, что необходимо относиться ко всем людям доброжелательно. Если человек совершил правонарушение или преступление, нужно обязательно проявлять объективность. Необходимо уметь анализировать все обстоятельства, а также не забывать, что ты находишься на государственной службе.

Наша героиня рассказывает, что самый интересный период службы связан с работой в прокуратуре Максатихинского района. В то время органы прокуратуры осуществляли функцию уголовного преследования, а помощники прокурора, по крайней мере в прокуратурах небольших районов, могли заниматься расследованием уголовных дел.

Оксане Валерьевне приходилось выезжать на место преступления, собирать доказательства. В этой нелегкой работе ей всесторонне помогали сотрудники милиции.

По мнению старшго помощника прокурора, сотрудник ведомства должен быть порядочным, не стесняться признавать свои ошибки, ведь они свойственны каждому человеку. Какого-то определенного хобби у нашей героини нет. Все свободное время она посвящает семье и путешествиям с сыном.

Будущим и действующим молодым сотрудникам прокуратуры Оксана Валерьевна желает ответственно и принципиально относиться к своей работе, не бояться проявлять инициативу. А сотрудникам со стажем - непременно делиться своими знаниями и опытом с молодым поколением. В День работника прокуратуры РФ Оксана Валерьевна за примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную добросовестную службу в органах прокуратуры была награждена медалью «Ветеран прокуратуры».

Только за 2018 год она провела 70 эффективных проверок соблюдения федерального законодательства в сфере миграции, промышленной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, порядке рассмотрения обращений граждан, законодательства о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Кроме того, она рассмотрела 91 обращение в ведомство от граждан.