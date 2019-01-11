Чтобы не обрушилась улица Советская, на два дня перекроют центр Твери

Строительство Спасо-Преображенского собора и колокольни входит в основную фазу. Так, с 12 по 14 января, уже в эти выходные, в Твери пройдут, пожалуй, самые масштабные работы, связанные с укреплением участка земли на Соборной площади, где приступают к подготовке монтажа фундамента соборной колокольни.

Чтобы обеспечить доступ техники и безопасность людей, целый участок улицы Советской (от улицы Ивана Седых до Волжского проезда) будет перекрыт. Однако не только автомобилисты не смогут проехать по центру города, рядом со стройкой не разрешат пройти и пешеходам. Поэтому пути объезда и обхода надо выбирать заранее.

- Котлован под колокольню очень глубокий, порядка четырех метров. Чтобы не произошло обрушение части улицы Советской, мы будем укреплять стенки котлована и край улицы специальными шпунтами - 12-метровыми металлическими балками. Их вобьют в грунт по краю улицы на 20-метровом отрезке, - объясняет заместитель управляющего Фонда «Собор» Владимир Архаров.

- Ну, вряд ли обрушится улица Советская... - пытаюсь я вставить свои «пять копеек».

- Мы не придерживаемся таких понятий, как «вряд ли» или «наверное». Есть инструкция, есть предписание со стороны администрации города, им мы и следуем. Что касается вопроса, обрушится или нет, нужно учитывать: котлован под колокольню находится очень близко от дороги, вода тоже подступила близко, а сам слой представляет собой среднезернистый песок. Весь культурный слой выбран специалистами, остался материк. Поэтому перед устройством фундамента под колокольню его необходимо укрепить.

По словам Владимира Архарова, у колокольни будет цокольный этаж. В январе-феврале будет уложена фундаментная плита, затем начнется строительство. До середины марта планируется возвести колокольню на высоту до 2 м 40 см.