Третья попытка записаться к врачу по электронной регистратуре Тверской области провалилась

Сервис medregtver.ru официально начал работу в начале декабря прошлого года. «КП»-Тверь» тестирует его уже в третий раз, не теряя надежды, что электронная регистратура наконец начнёт достойно справляться со своей благородной миссией: делать запись к врачам оперативной, комфортной и избавить поликлиники от очередей. Напомним, ранее мы уже выяснили, что:

1. Чтобы вы смогли пользоваться электронной регистратурой, скорее всего, сначала придётся отстоять очередь в регистратуру обычную, предъявить документы и попросить внести вас в базу данных.

2. Почти наверняка к узким специалистам посредством электронной регистратуры записаться не удастся: большинство из них в базе просто отсутствует.

Но нам и не обещали, что всё заработает сразу и идеально. Региональный Минздрав предупреждал: сервис находится в стадии тестирования. И вот по прошествии месяца мы решили узнать, что изменилось. Интерес подогревали проскальзывающие в соцсетях жалобы горожан, все примерно одного содержания: в отношении узких специалистов сервис так и не работает.

Сделав попытку войти в личный кабинет на сайте, получаем неожиданный отказ: «Ваших данных в системе нет».

Как не найдены? Мы же регистрировались! Фото: medregtver.ru

С вопросом, куда подевались данные, которые были занесены в базу через регистратуру одной из поликлиник, звоним в Минздрав.

- В декабре у нас был системный сбой. Вероятно, данные пропали в связи с этим. Вам придётся сходить в регистратуру и внести их в базу ещё раз, - советуют в министерстве.

Снова-здорово... Выходит, чтобы дважды воспользоваться сервисом электронной записи, нам дважды же придётся изыскивать время и толкаться в очередях. Хорошо, если ситуация со сбоем разовая, а если система будет сбоить регулярно? Тогда смысла в ней нет, тем более что к узким специалистам попасть через электронную регистратуру пока действительно не получается. Это нам подтвердили в первой же поликлинике, куда мы приехали наугад.

Поликлиника № 2 первой городской больницы встретила нас, что называется, дружественным отношением к пациентам. Аккуратно, чисто, сделан ремонт. Расписание специалистов транслируется на большом электронном табло. У стен - стенды с исчерпывающей информацией о правах пациентов. Пришедших приветствует милая дама за полукруглой стойкой с надписью «Администратор».

- Да, к узким специалистам посредством электронной записи пока попасть действительно нельзя. Вы можете записаться через регистратуру или прямо здесь, у меня, - предлагает администратор и обнадёживает: Если придёте, как сегодня, ближе к обеду, очередей точно не будет.

Утренние очереди, если они и были, к полудню рассосались и в поликлинике городской больницы № 6. Обстановка там проще и привычнее. У окошка регистратуры - объявление: «С 17 декабря 2018 года запись к врачу осуществляется только посредством электронной регистратуры». И приписка: «При невозможности самостоятельно записаться обращайтесь в регистратуру». Вот и бегай.

А вот в регистратуре поликлиники № 1 от первой горбольницы даже к обеденному времени сохранялась очередь, несмотря на то, что окошек там целых три: два обычных и одно от травмпункта. А обнаруженное объявление об отдельном кабинете для записи к узким специалистам вновь развеивает надежды на работу электронной очереди.

Итак, если вы уже регистрировались на сайте medregtver.ru, проверьте, сохранились ли ваши данные. Возможно, придётся сбегать в регистратуру и внести их ещё раз. Лучше это сделать в полдень или к концу дня. Утренние очереди, похоже, сдавать позиции пока не спешат.

Ну и точно - продолжение следует.