2018-12-28T11:16:30+03:00
Общество

Ёлка желаний исполнила мечты

Вот уже третий год подряд молодежная организация Калининской АЭС проводит благотворительную акцию «Ёлка желаний» для детей из детских домов.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Калининская АЭС провела благотворительную акцию «Ёлка желаний»Калининская АЭС провела благотворительную акцию «Ёлка желаний»
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По традиции в конце ноября в центре общественной информации была установлена ёлка, украшенная письмами с желаниями детей. Акция нашла мгновенный отклик у жителей Удомли: все письма разошлись за первые несколько дней. Участие в акции принимали целыми коллективами.

Футбольный мяч, набор лент и бисера, машинка с радиоуправлением, конструктор Лего и многое другое - вот список желаний почти 70 воспитанников Ригодищенской школы-интерната, которые они доверили письмам главному новогоднему волшебнику Деду Морозу.

Благодаря молодежной организации Калининской АЭС все желания воплотились в реальность. 23 декабря организаторы акции «Ёлка желаний» доставили подарки в Ригодищенскую школу-интернат. Дед Мороз, Снегурочка и активисты молодежной организации КАЭС не просто дарили подарки, а привезли детям новогоднее настроение и частичку тепла, которого им так не хватает. Каждый ребенок, получая свою заветную упаковку, не сдерживал эмоций.

- «Новый год - это семейный праздник. Дети, которые по тем или иным причинам оказались в школе-интернате, особенно нуждаются во внимании. Мы благодарны всем, кто присоединился к акции и приобрел в магазинах игрушки и другие подарки. Мир не без добрых людей, и многие откликаются на предложение помочь, - отметила президент молодежной общественной организации Калининской АЭС Анастасия Малинина. - Хочется, чтобы в праздничные дни Дедушка Мороз никого не оставил без подарка».

Также молодые атомщики сделали школе-интернату подарок от Калининской АЭС, привезя так необходимую магнитно-маркерную доску, настольный хоккей, наборы для творчества и рукоделия, развивающие игры и, конечно же, сладости.

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