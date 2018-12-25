Ёлка желаний исполнила мечты

По традиции в конце ноября в центре общественной информации была установлена ёлка, украшенная письмами с желаниями детей. Акция нашла мгновенный отклик у жителей Удомли: все письма разошлись за первые несколько дней. Участие в акции принимали целыми коллективами.

Футбольный мяч, набор лент и бисера, машинка с радиоуправлением, конструктор Лего и многое другое - вот список желаний почти 70 воспитанников Ригодищенской школы-интерната, которые они доверили письмам главному новогоднему волшебнику Деду Морозу.

Благодаря молодежной организации Калининской АЭС все желания воплотились в реальность. 23 декабря организаторы акции «Ёлка желаний» доставили подарки в Ригодищенскую школу-интернат. Дед Мороз, Снегурочка и активисты молодежной организации КАЭС не просто дарили подарки, а привезли детям новогоднее настроение и частичку тепла, которого им так не хватает. Каждый ребенок, получая свою заветную упаковку, не сдерживал эмоций.

- «Новый год - это семейный праздник. Дети, которые по тем или иным причинам оказались в школе-интернате, особенно нуждаются во внимании. Мы благодарны всем, кто присоединился к акции и приобрел в магазинах игрушки и другие подарки. Мир не без добрых людей, и многие откликаются на предложение помочь, - отметила президент молодежной общественной организации Калининской АЭС Анастасия Малинина. - Хочется, чтобы в праздничные дни Дедушка Мороз никого не оставил без подарка».

Также молодые атомщики сделали школе-интернату подарок от Калининской АЭС, привезя так необходимую магнитно-маркерную доску, настольный хоккей, наборы для творчества и рукоделия, развивающие игры и, конечно же, сладости.