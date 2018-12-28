В «ТверьАтомЭнергоСбыт» рассказали, как снизить показатели расходования электроэнергии на ОДН

Как снизить сверхнормативные показатели расходования электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) в многоквартирных домах и платить меньше?

Этот вопрос волнует всех без исключения граждан, которые заинтересованы в сохранении собственных средств.

Во вторник, 25 декабря, ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» провело круглый стол для тверских средств массовой информации, на котором рассказало о мероприятиях, проводимых гарантирующим поставщиком в Тверской области по снижению сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) и укреплению платежной дисциплины в целом. В рамках мероприятия специалисты компании отчитались о проделанной за год работе и поделились с представителями СМИ планами на будущее.

ЧТО ТАКОЕ ОДН

Зачастую жители многоквартирных домой не совсем верно понимают аббревиатуру ОДН, которая раз за разом мелькает в ежемесячных платежках. Граждане платят не только за свет в подъезде, но и за сложную взаимосвязанную инженерную систему, которая незаметно, но в то же время сильно упрощает их жизнь. Автоматические системы водо- и теплоснабжения, домофоны, лифты, сигнализация, видеонаблюдение, оборудование интернет-провайдеров, усилители антенн – все эти устройства потребляют электроэнергию, за которую надо платить.

Вопрос расчета ОДН приобрел для энергетиков особую актуальность в 2017 году. Если раньше ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» выставляло счета напрямую жителям, то с прошлого года эта нагрузка, согласно действующему законодательству, легла на управляющие компании.

Андрей Кислянских, заместитель директора ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» по техническому развитию, упомянул о том, что существенный рост дебиторской задолженности заставил руководство компании принять меры по снижению сверхнормативного потребления и росту платежей за ОДН. В поисках решения возникшей проблемы был проведен целый ряд мероприятий, которые к настоящему времени привели к увеличению уровня оплаты до 80%.

Работа энергетиков по этому направлению продолжается.

Факторы роста ОДН и методы борьбы с ними

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» активно популизирует меры, которые управляющие компании могут взять за образец для борьбы с высокими ОДН.

Причины сверхнормативного ОДН можно разложить на несколько факторов. К росту потребления ведет некорректное и несвоевременное снятие показаний внутри дома, безучетное потребление электроэнергии, факт наличия старых приборов учета, отсутствие мероприятий, направленных на сбережение энергии, и низкая культура её потребления, а также недостаточное количество электриков во внутридомовых сетях. Кроме того, встречаются и юридические лица, у которых не заключены договоры с гарантирующим поставщиком, но при этом они потребляют электричество, тем самым оказывая влияние на итоговую величину общедомового ОДН.

Отдельно специалисты компании остановились на способах уклонения от оплаты электроэнергии, к которым зачастую прибегают недобросовестные собственники. Так, по результатам проверки 15 домов во Ржеве пять из пятнадцати общедомовых приборов учета оказались «заряженными». Иными словами, внутри прибора установлено устройство, которое позволяет дистанционным способом отключать фиксацию электропотребления. Как следствие, на виновных были наложены санкции, произведен перерасчет, дополнительно начислено за потребленную электроэнергию 86 тысяч рублей.

Продолжая тему, А. Кислянских выразил мнение о необходимости внедрения интеллектуальной системы учета потребления. Так, юридические лица активно пользуются автоматизированной системой учета и контроля электроэнергии, однако в многоквартирных домах данная система внедряется неохотно.

Ярким примером идеального дома является проект АО «АтомЭнергоСбыт» «Умный дом», который реализуется в одном из небольших МКД тверского микрорайона «Юность». Дом оборудован автоматизированной системой учета и контроля электроэнергии, системой видеонаблюдения, на крыше установлены солнечные батареи, дающие в летние месяцы хороший эффект в качестве дополнительного источника электроэнергии.

- Ни одно из вышеозвученных мероприятий не позволит нам решить проблему по ОДН, только комплексное воздействие. Необходимо и актуализировать норматив, и в то же время проводить различные технические мероприятия, - поделились своим видением ситуации представители компании.

Естественно, жители многоквартирных домов должны плотно взаимодействовать с управляющими компаниями. Самым действенным методом, оказывающим влияние на показания ОДН, остается переписывание показателей поквартирных приборов учета гражданами и передача их в УК или непосредственно напрямую в ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт». Параллельно идет и передача общедомовых показателей, что в свою очередь позволяет проделать аналитическую работу и выяснить, кто из жителей домой занимается несанкционированным потреблением электроэнергии.