Афиша с 11 по 14 января в Твери: Святочная вечерка, встреча Старого Нового года и Леонардо да Винчи

Если вы думаете, что праздники закончились, то вы правы, но не совсем. Ведь на смену одним приходят праздники другие. На этот раз в ближайшие дни можно будет не только побывать на Рождественском концерте, но и погулять на Святках, и даже отметить Старый Новый год. Главное, как говорится, было бы желание...

ПРАЗДНИКИ

Святочная вечерка

Детский музейный центр приглашает всех желающих от 3 лет отпраздновать Рождество, Новый год и Святки в народных традициях вместе с участниками семейной этностудии «Матица»!

В программе праздника: традиционное рождественское кукольное вертепное представление, новогодняя сказочная история, народные песни и игры, любимые новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка!

После праздника будет организовано чаепитие. Для участия в нем принесите, пожалуйста, чашку, ложку и сладости.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил подарок из рук Деда Мороза, принесите его с собой и не забудьте подписать.

ДМЦ

Ул. Советская, д. 3а.

13 января в 17.00.

Запись на праздник обязательна, количество мест ограничено!

Записаться можно по телефону: 45-71-76.

Автор-исполнитель Татьяна Винокурова приглашает на встречу Старого Нового года

Старый Новый год с Татьяной Винокуровой

Автор-исполнитель Татьяна Винокурова приглашает на встречу Старого Нового года. Всех гостей ждут в Горьковке.

Праздничный творческий вечер состоится в рамках проекта «Женщина и спасение мира».

В программе встречи ожидается много хорошей музыки и общение с автором.

Библиотека имени Горького, актовый зал

13 января в 16.00.

Вход свободный.

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

11 января, 18.30. Концертный зал Тверской филармонии

Закрытие XVI Рождественского фестиваля хоровой музыки «С верой в III тысячелетие».

Лучшие хоровые коллективы Твери и Тверской области.

В программе: духовные и светские произведения для хора.

13 января, 12.00. Классическая музыка ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ.

Рождественская программа из цикла «В ожидании Чуда...».

В программе концерта: лучшие произведения классической музыки, подобранные с учетом рекомендаций ученых и специалистов, доказавших благотворное влияние классической музыки на развитие малыша.

13 января, 19.00. В Старый Новый год!

LET IT SNOW!

Сергей ЖИЛИН & «Фонограф Джаз-Бэнд»

Вокал: Ирина БРАТИС и Нина СЕРОВА.

В программе: новогодние джазовые стандарты, рождественские мелодии.

Добро пожаловать в Тверскую академическую филармонию. Фото: Тверская филармония

Рождественский концерт Ильи Аносова

В воскресенье, 13 января, в Общественном центре Твери состоится Рождественский концерт православного автора-исполнителя Ильи Аносова. Организатор концерта: Тверской православный молодежный клуб «Сеятель».

Илья Аносов (вокал, гитара, укулеле) вместе с супругой (синтезатор, бэк вокал) исполнят песни духовного содержания.Тексты и музыку для песен Илья пишет сам.

Адрес: ул. Ерофеева, 5, 5-й этаж.

Начало концерта в 16.00.

Вход свободный!

Контактный тел.: 8-904-013-45-11 (Алексей).

Тексты и музыку для песен Илья пишет сам. Фото: Вадим Дорохин

ВЫСТАВКИ

Леонардо да Винчи. Художник. Инженер. Ученый. Гений.

Поразительный научный аттракцион, посвященный изобретениям гения науки и искусства – Леонардо да Винчи, дает посетителю возможность самостоятельно изучить важнейшие законы механики и физики. В процессе посещения выставки вы сможете испытать оригинальные средневековые механизмы и машины, а также наглядно разобрать их устройство и принципы работы.

Выставка состоит из более чем пятидесяти различных экспонатов – от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин. Кроме того, здесь вы найдете фоторепродукции картин великого мастера, а также стенды с подборкой научных материалов.

Все экспонаты сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по залам самостоятельно, фотографировать и снимать видео.

Выставка изобретений Леонардо да Винчи – прекрасная возможность отлично провести время и разнообразить свой досуг. Посещение экспозиции не только развлекает, но и обучает, дает новые знания и пищу для размышлений.

Тверской городской музейно-выставочный центр

Ул. Советская, 54

По 10 февраля.

Тел.: 33-13-38, 34-48-52.

Выставка будет работать до 10 февраля

Визит тверской полубогини

Выставка посвящена 230-летию со дня рождения Великой княгини Екатерины Павловны. Это первый совместный выставочный проект галереи и главного музея страны – Государственного Эрмитажа, который положит начало долгосрочному сотрудничеству – проведению «Дней Эрмитажа в Твери».

Великая княгиня Екатерина Павловна, легендарная хозяйка Тверского императорского дворца, которую Н.М. Карамзин назвал «тверской полубогиней», вновь прибывает на волжские берега. Ее портрет, обнаруженный в фондах Государственного Эрмитажа и представленный на выставке, напоминает нам о периоде 1809-1812 гг., когда Тверь служила местом пребывания Малого двора великой княгини и ее мужа принца Георга Голштейн-Ольденбургского.

В ряду портретов Екатерины Павловны до сих пор не было известно ни одного, напрямую связанного с Тверью. Эрмитажная находка не только расширяет наши представления о живописном образе великой княгини, но и представляет огромную ценность в качестве исторического источника, рассказывающего о жизни города позапрошлого столетия.

Портрет экспонируется впервые в своей истории. Символично, что происходит это в Тверской областной картинной галерее, во дворце, принадлежавшем когда-то великой княгине.

Тверской императорский дворец, Лиловый кабинет

Ул. Советская, 3.

По 3 февраля.