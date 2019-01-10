Афиша с 11 по 14 января в Твери: Святочная вечерка, встреча Старого Нового года и Леонардо да Винчи
Если вы думаете, что праздники закончились, то вы правы, но не совсем. Ведь на смену одним приходят праздники другие. На этот раз в ближайшие дни можно будет не только побывать на Рождественском концерте, но и погулять на Святках, и даже отметить Старый Новый год. Главное, как говорится, было бы желание...
ПРАЗДНИКИ
Святочная вечерка
Детский музейный центр приглашает всех желающих от 3 лет отпраздновать Рождество, Новый год и Святки в народных традициях вместе с участниками семейной этностудии «Матица»!
В программе праздника: традиционное рождественское кукольное вертепное представление, новогодняя сказочная история, народные песни и игры, любимые новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка!
После праздника будет организовано чаепитие. Для участия в нем принесите, пожалуйста, чашку, ложку и сладости.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил подарок из рук Деда Мороза, принесите его с собой и не забудьте подписать.
ДМЦ
Ул. Советская, д. 3а.
13 января в 17.00.
Запись на праздник обязательна, количество мест ограничено!
Записаться можно по телефону: 45-71-76.
Автор-исполнитель Татьяна Винокурова приглашает на встречу Старого Нового года
Старый Новый год с Татьяной Винокуровой
Автор-исполнитель Татьяна Винокурова приглашает на встречу Старого Нового года. Всех гостей ждут в Горьковке.
Праздничный творческий вечер состоится в рамках проекта «Женщина и спасение мира».
В программе встречи ожидается много хорошей музыки и общение с автором.
Библиотека имени Горького, актовый зал
13 января в 16.00.
Вход свободный.
КОНЦЕРТЫ
Тверская академическая филармония приглашает
11 января, 18.30. Концертный зал Тверской филармонии
Закрытие XVI Рождественского фестиваля хоровой музыки «С верой в III тысячелетие».
Лучшие хоровые коллективы Твери и Тверской области.
В программе: духовные и светские произведения для хора.
13 января, 12.00. Классическая музыка ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ.
Рождественская программа из цикла «В ожидании Чуда...».
В программе концерта: лучшие произведения классической музыки, подобранные с учетом рекомендаций ученых и специалистов, доказавших благотворное влияние классической музыки на развитие малыша.
13 января, 19.00. В Старый Новый год!
LET IT SNOW!
Сергей ЖИЛИН & «Фонограф Джаз-Бэнд»
Вокал: Ирина БРАТИС и Нина СЕРОВА.
В программе: новогодние джазовые стандарты, рождественские мелодии.
Добро пожаловать в Тверскую академическую филармонию. Фото: Тверская филармония
Рождественский концерт Ильи Аносова
В воскресенье, 13 января, в Общественном центре Твери состоится Рождественский концерт православного автора-исполнителя Ильи Аносова. Организатор концерта: Тверской православный молодежный клуб «Сеятель».
Илья Аносов (вокал, гитара, укулеле) вместе с супругой (синтезатор, бэк вокал) исполнят песни духовного содержания.Тексты и музыку для песен Илья пишет сам.
Адрес: ул. Ерофеева, 5, 5-й этаж.
Начало концерта в 16.00.
Вход свободный!
Контактный тел.: 8-904-013-45-11 (Алексей).
Тексты и музыку для песен Илья пишет сам. Фото: Вадим Дорохин
ВЫСТАВКИ
Леонардо да Винчи. Художник. Инженер. Ученый. Гений.
Поразительный научный аттракцион, посвященный изобретениям гения науки и искусства – Леонардо да Винчи, дает посетителю возможность самостоятельно изучить важнейшие законы механики и физики. В процессе посещения выставки вы сможете испытать оригинальные средневековые механизмы и машины, а также наглядно разобрать их устройство и принципы работы.
Выставка состоит из более чем пятидесяти различных экспонатов – от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин. Кроме того, здесь вы найдете фоторепродукции картин великого мастера, а также стенды с подборкой научных материалов.
Все экспонаты сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по залам самостоятельно, фотографировать и снимать видео.
Выставка изобретений Леонардо да Винчи – прекрасная возможность отлично провести время и разнообразить свой досуг. Посещение экспозиции не только развлекает, но и обучает, дает новые знания и пищу для размышлений.
Тверской городской музейно-выставочный центр
Ул. Советская, 54
По 10 февраля.
Тел.: 33-13-38, 34-48-52.
Выставка будет работать до 10 февраля
Визит тверской полубогини
Выставка посвящена 230-летию со дня рождения Великой княгини Екатерины Павловны. Это первый совместный выставочный проект галереи и главного музея страны – Государственного Эрмитажа, который положит начало долгосрочному сотрудничеству – проведению «Дней Эрмитажа в Твери».
Великая княгиня Екатерина Павловна, легендарная хозяйка Тверского императорского дворца, которую Н.М. Карамзин назвал «тверской полубогиней», вновь прибывает на волжские берега. Ее портрет, обнаруженный в фондах Государственного Эрмитажа и представленный на выставке, напоминает нам о периоде 1809-1812 гг., когда Тверь служила местом пребывания Малого двора великой княгини и ее мужа принца Георга Голштейн-Ольденбургского.
В ряду портретов Екатерины Павловны до сих пор не было известно ни одного, напрямую связанного с Тверью. Эрмитажная находка не только расширяет наши представления о живописном образе великой княгини, но и представляет огромную ценность в качестве исторического источника, рассказывающего о жизни города позапрошлого столетия.
Портрет экспонируется впервые в своей истории. Символично, что происходит это в Тверской областной картинной галерее, во дворце, принадлежавшем когда-то великой княгине.
Тверской императорский дворец, Лиловый кабинет
Ул. Советская, 3.
По 3 февраля.
Выставка посвящена 230-летию со дня рождения Великой княгини Екатерины Павловны. Фото: Тверская областная картинная галерея