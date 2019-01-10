Не успела Тверь охладиться, как настало потепление

Вместе с окончанием праздников в Тверскую область пришло похолодание. В ночь на четверг температура воздуха местами опускалась до -15 градусов, однако это был, можно сказать, последний холодный аккорд. По крайней мере в ближайшей перспективе.

- В пятницу наш регион окажется в передней части мощного циклона, который идет к нам с северо-запада. Атмосферное давление начнет падать, а температура при этом расти, - рассказывает «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

И если в пятницу температура воздуха в дневные часы опустится до -10 градусов, то в субботу уже потеплеет до -7. В последний выходной день термометр может показать уже -4 градуса, а в понедельник и все -3. Что касается температуры воздуха ночью, то сильной разницы с дневными показателями не будет. Плотный слой облаков не даст земле сильно охладиться.

Во вторник и среду тенденция на потепление продолжится, причем во второй рабочий день температура воздуха может добраться до -1 градуса. Что касается снега, то он наверняка будет идти на протяжении всех ближайших дней, однако несильный. А вот людям, зависящим от атмосферного давления, надо быть осторожнее. С субботы до вторника оно будет держаться возле отметки в 730 мм ртутного столба.