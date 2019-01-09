Парадокс тверских частоколов: Оградки нужны жителям там, где их нет, и мешают там, где есть

Частоколы, ограды, заборы и заборчики расчертили всю Тверь на квадраты. Всё делается под предлогом безопасности пешеходов. Где-то этот принцип действительно работает, где-то заборы уродуют внешний вид города и ни на какую безопасность не работают, как, например, на набережной Степана Разина, а где-то они ох как нужны, но отчего-то их городить не спешат.

Речь о специальной коррекционной школе для слабослышащих детей, что на Крылова, 11, и соседствующей с ней поликлинике детской городской больницы № 1. Ближайшие к ним пешеходные переходы располагаются на пересечениях улиц Крылова с Салтыкова-Щедрина и Андрея Дементьева. В итоге дети, их мамы и бабушки форсируют автомобильную дорогу там, где придётся.

У коррекционной школы и детской поликлиники нет ни бордюров, ни оградФото: Виктория ТУШКОВА

- Ни оградок, ни бордюрного камня тут нет много лет, - рассказал в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» неравнодушный местный житель Владимир Лавров. - Машины паркуются к тротуару как попало. Я в городскую администрацию обращался ещё в 2016 году, чтобы бордюры оборудовали. Получил ответ: включим в план работ, если найдём финансирование. Видно, так и не нашли...

Машин, стоящих у тротуара на улице Крылова, мягко говоря, в избытке. И в ближайшее время их количество точно не уменьшится: поблизости расширяют зону платной парковки. Остаётся надеяться на совесть и внимательность автомобилистов, которые оставят для пешеходов место на тротуаре и снизят скорость, проезжая опасный участок.

- Я возьму эту ситуацию на карандаш, мы с коллегами обязательно съездим и посмотрим, что там происходит, - обнадёжил глава администрации Центрального района Твери Максим Чубуков, до которого дозвонилась редакция «КП»-Тверь». - Вопрос установки бордюрного камня находится в ведении департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации. Я сообщу сотрудникам департамента об этой проблеме. Но со стороны жителей не лишним будет подкрепить мои слова письменным обращением в адрес администрации города Твери.

Горожане недовольны также ограждением возле остановки «Городская больница № 6». Остановку по пути движения в сторону бульвара Цанова, как и многие в городе, перенесли за перекрёсток. Павильона там нет, но есть лавочка, садясь на которую, люди лицезреют перед собой злополучный заборчик. Правда, через несколько метров он кончается: ровно там, где расположен удобный для заезда общественного транспорта парковочный карман. Да вот незадача: это место постоянно занято - его облюбовал транспорт коммерческих организаций, занимающих первый этаж дома 40/76 по улице Орджоникидзе. Вот и приходится автобусам высаживать людей прямо под металлический забор. Кое-как выбраться на тротуар ещё можно из первой двери маршрутки. А пассажирам, выходящим из задней двери автобуса № 33, остаётся либо изображать из себя Сергея Бубку, сходу перемахивая ограду, либо, смиряясь с опасностью, топать десяток метров по проезжей части.

Из маршруток люди ещё кое-как выходят, а вот пассажирам автобусов приходится тугоФото: Виктория ТУШКОВА

«Заборный вопрос» не на шутку расстраивает и жителей тверских окраин. Длинная ограда недавно сковала дорогу, ведущую из тверского посёлка Красное Знамя к остановке «Завод «Центросвар» на улице Паши Савельевой. Теперь местные жители, которые годы назад проложили себе удобный маршрут, вынуждены делать приличный крюк, идя почти 200 метров вдоль забора до пешеходного перехода и далее до остановки.

Кстати, именно это предприятие и установило ограждение, объясняя поступок заботой о безопасности пешеходов, в том числе собственных работников.

Справедливости ради отметим, что пешеходного перехода в месте, где люди привыкли пересекать проезжую часть, нет. И жители действительно рискуют, переходя дорогу в неположенном месте. Но, возможно, проще было бы нанести на дорогу дополнительную пешеходную «зебру»? На этот вопрос предстоит ответить городским чиновникам - сотрудники администрации Твери уже выезжали на место, чтобы оценить обстановку, однако со своим решением пока не определились.