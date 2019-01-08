Гадаем на Святки: Пушкин предсказал России возвращение долгов, а Евгений Онегин – повышение рождаемости

«Настали святки. То-то радость! Гадает ветреная младость, Которой ничего не жаль…» Узнали строки? Подскажем: из «Евгения Онегина». И вспомнились они не случайно, ведь с 6 января начались те самые святочные вечера, о которых с упоением рассказывал Александр Сергеевич в своем романе. Напомним лишь, что длятся они аж до 19 января и завершаются тем самым, описанным классиком, крещенским вечером. Время с 6 по 13 января называли в народе святками светлыми, а вот с 13-го по 19-е – темными и опасными. Вот мы и решили узнать о том, что нас ждет в ближайшее время. Пока еще светло…

Ходить далеко не стали... Если Пушкин - наше всё, то роман «Евгений Онегин», который он писал почти восемь лет, - это признанная энциклопедия русской жизни. А раз так, то почему бы в самое волшебное и загадочное время не заглянуть в будущее именно с их помощью.

Признаться, идея пришла внезапно. Во-первых, знатоки параллельных миров поговаривают, что Пушкин очень любит общаться, а ведь нам только это и надо. Во-вторых, в декабре 2019 года исполняется ровно 200 лет, как поэт встретился с Александрой Филипповной Кирхгоф, известной в Петербурге того времени гадалкой, которая и предсказала ему и деньги, и ссылку, и беду от белого человека. Ну, а в-третьих, в Тверском театре драмы буквально накануне Нового года состоялась премьера Валерия Персикова «Пушкин. Евгений Онегин», где есть и те самые святки, и гадания, и еще много всего удивительного. Совпадение? Не думаю… Ну, а раз появились те самые знаки, нам лишь оставалось за ними следовать. (Кстати, ближайшие показы спектакля пройдут в ТАТД - 17 и 27 января - Ред.)

Заглянуть в будущее нам согласились помочь ведущие мастера сцены Театра драмы - Никита Березкин, исполнивший роль Пушкина, и Тарас Кузьмин, сыгравший Онегина. Дело оставалось за малым – найти того, кто будет трактовать увиденное и услышанное. Без долгих раздумий выбор пал на руководителя Центра славянской культуры Светлану Лебедеву. Кому, как не ей знать древние символы, идущие из глубины веков…

Настали святки. То-то радость! Гадает ветреная младость, Которой ничего не жаль…Фото: Ирина ТАРАСОВА

СТОЛ, РОМАН, ЦИТАТА

Всё в Пушкине - тайна, глубина которой завораживает и даже несколько пугает и тревожит, когда приближаешься к ней. В этом были убеждены все современники гения. Мы же, ничуть не споря, принимаемся за дело.

И первым выбираем гадание на романе «Евгений Онегин». К слову сказать, не наше новшество. Этот вид гадания (на книгах. – Ред.) известен давно. Появился в студенческих кругах в 19 веке, да так и прижился. Считается, что именно роман «Евгений Онегин» очень точно отвечает на все вопросы. Оставалось лишь попробовать. Итак, озвучиваем вопрос, называем номер страницы и строчку сверху (снизу), после чего ее трактуем.

- Что наш Театр драмы ожидает в грядущем году? 37-я страница, 3-я строчка снизу, - загадывает Никита Березкин и читает следующее: «Ни общежития искусством; Но разговор их милых жен Гораздо меньше был умен».

- Конечно, это не говорит о том, что Евгения Онегина сыграет женщина, - вступает в разговор Светлана Лебедева. - Однако эти строчки сулят театру небольшую гендерную инверсию. Скорее всего, это может быть какая-то интересная, но легкая постановка, к которой вы давно стремитесь.

- Самое главное, что в этих строках есть слово «искусство», - ставит точку в трактовке актер, сыгравший Александра Сергеевича, и мы идем дальше.

- 2019 год - Год театра. Какие глобальные перемены он всем нам сулит? - озвучивает Тарас Кузьмин.

Строку «И правда то, что в наши лета довольно скучен высший тон» эксперт по фольклору расшифровывает просто: «Речь идет о молодежи, а значит, в театре ожидается пополнение. Возможно, будут открываться молодежные театральные студии, появляться новые интересные проекты, отличающиеся от предыдущих».

Еще один вопрос по театру коснулся цензуры. Ответ на него - «привычки русской старины» - сказал о том, что цензуре быть и все в этом вопросе останется по-прежнему.

А вот дальше все было гораздо глобальнее.

Загадываем: «Что ждет Тверскую область?" Выпадает строка: «О ножках мне знакомых дам...»

Наши многочисленные версии и трактовки прерывает Светлана Лебедева.

- Вы помните, что в последнее время у нас идут ограничения по показу голых ног на сцене. Похоже, что и здесь все останется по-прежнему.

Следующий вопрос: «Что ждет Россию в 2019 году?» Ответ следующий: «Давал я. Помните ль, друзья?»

- Долги мы вроде все раздали, - начал было вспоминать Пушкин, когда Евгений Онегин добавил: - А теперь будем напоминать: где то, что мы давали? Скорее всего, речь идет о сборе долгов.

Эксперт с данной трактовкой соглашается.

«Из блюда, полного водою, Выходят кольца чередою…»Фото: Ирина ТАРАСОВА

БЛЮДО, ПЕСНЯ, ПОЖЕЛАНИЕ

«Из блюда, полного водою, Выходят кольца чередою…» Для тех, кто не в теме, скажем, что в этих строчках романа говорится о подблюдных гаданиях. В блюдо складываются предметы участников гадания, и после песенки-предсказания рассказывается, что же выпало.

Под первую подблюдную песню «По гуменцу хожу, полотенце стелю. Кому вынется, тому сбудется» вытягиваем очки - символ системы образования. Пеня означает движение вперед, но без особых изменений. Шаг вперед, два шага назад...

Песенка «Нитка узенька, снопы частеньки» предсказала Пенсионному фонду богатство и новые вложения.

Подблюдная «Ой, вы венички-пошумельнички. Мы еще повисим, мы еще пошумим» поведала, что в Миграционной службе России все останется без изменений.

«Повел кот кошку у пячурку спать» - спрогнозировала, что демографическая ситуация и в области, и в стране в целом улучшится. Детишек будет рождаться больше.

- Это ж надо так! Вот этой вот рукой я прямо сейчас решил вопрос с рождаемостью! - тут же подметил Тарас Кузьмин (удивительно дело, актер несколькими годами ранее с успехом сыграл в сериале «Женский доктор»).

Следующая песенка «Что у стенки сучок, то и мой мужичок» предсказывает пьянство и неразбериху. Но именно этот фант был вытянут на всю систему ЖКХ в целом...

«Прилетел сокол, растрепал хохол» выпадает на стражей порядка, что говорит об усилении строгости в органах полиции.

«Я на бочке сижу, я медок цежу» предсказывает процветание и богатство культуре.

И, наконец, заключительная «За рекой мужики все богатые, гребут золото все лопатами» указывает на банковскую сферу. Вывод: слияние банков и укрупнение системы будет продолжаться.

Онегин любопытным взором на воск потопленный глядит...Фото: Ирина ТАРАСОВА

ВОСК, ПОДНОС И ЛОЖКА

«Татьяна любопытным взором На воск потопленный глядит: Он чудно вылитым узором Ей что-то чудное гласит…» Понятное дело, что после таких строк из романа пропустить гадание на воске, или, как раньше говорили, «лить воск» мы не могли.

Даже здесь Тарас и Никита оставались непреклонными: только театр и только культура. И, надо сказать, ответы были более чем удивительными.

На вопрос, как мы отметим юбилей Пушкина (в этом году исполняется 220 лет со дня его рождения. - Ред.), воск погрузился в воду, а потом вдруг взорвался из глубины и, брызнув во все стороны, лег то ли карнавальной маской, то ли экзотическим цветком.

- Вы это видели?! - только и смогли мы прошептать после секундного молчания.

Комментарии были излишни: юбилей пройдет масштабно и ярко. Фейерверки, перья, сюрпризы - без этого не обойдется.

- Что ждет наш спектакль «Пушкин. Евгений Онегин»? Какой будет его судьба? - загадочно озвучил свой заключительный вопрос Тарас Кузьмин.

Воск, струйкой выливавшийся в воду, вдруг изменил свою траекторию и превратился в театральную бабочку. Или след. Или льва, что говорит об одном - зрителях, успехе и счастливой творческой жизни.

В коридорах-лабиринтах Театра драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

ЛЮБОВЬ И ТЫСЯЧА ОБЪЯТИЙ

Уже закончив кудесничать, мы вышли в коридоры-лабиринты театра, и тут решились еще на одно популярное гадание пушкинской поры – послушать под дверьми, что же всех нас ждет в этом году.

Александр Сергеевич в халате и с гадальным тазиком, подслушивающий у дверей гримерки… Признаться, это надо было видеть… Но оценить всю прелесть этой картины мы сполна не успели. Из темноты комнаты вдруг раздалось тихое пение. Пели красиво и очень увлеченно. Однако из-за незнания языка разгадать слова, как ни старались, мы с экспертом, всезнающий Пушкин и даже Онегин не смогли. Все точки на «i» расставил появившийся из-за дверей и вздрогнувший, увидев нас, актер Константин Василенко. После очередного удачного спектакля «Карлсон», где именно он играет мужчину в самом расцвете сил, у Константина буквально пела душа. Оказалось, пела на… сербском. Светлана Лебедева, знаток балканской культуры, тут же помогла с переводом: «Дарю от души вам любовь и сто тысяч объятий!..»

- В узком смысле, для театра, это означает большой успех и признание зрителей. А в глобальном, для всех нас, - благополучие и личное счастье, - подвела итог общению с загадочным эксперт.

Ну что ж, пусть так и будет. Мы обеими руками и за то, и за другое!

Пушкин подслушал, что в этом году нас ждет любовь и тысячи объятийФото: Ирина ТАРАСОВА

В коридорах театра. То ли Пушкин, а то ли виденьеФото: Ирина ТАРАСОВА