Потаенный праздник: Верующие Тверской области отмечают Рождество Христово

С 22 часов в храмах Твери началась вечерняя служба. А чуть позже в церквях и соборах города, области, страны запели главный гимн Рождества в православной церкви, тот самый тропарь, объединяющий всех верующих: 'Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!'

В храме Трех Исповедников собралось очень много прихожанФото: Ирина ТАРАСОВА

Удивительный всё-таки праздник Рождество. Не такой шумный, яркий и разухабистый, как Новый год. Скорее в этом празднике все наоборот - не наружу, а вовнутрь. Он глубокий, потаенный, основанный на каких-то очень личных переживаниях...

- Я очень хочу духовного обновления. Хочу побыть одна и почувствовать свое единение с Ним..., - призналась мне сегодня моя совершенно безбашенная подруга. И мне почему-то стало радостно и тепло на душе.

В эту ночь во всех православных храмах Твери было многолюдно, а кое-где и настолько многолюдно, что стояли плечом к плечу. Несмотря на мороз этой ночью, люди шли и шли в церковь, ради того внутреннего монолога, который в эту ночь обязательно был услышан.