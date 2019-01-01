Будущий чемпион или президент: самым первым в наступившем году в роддоме №5 Твери родился мальчик

Для кого-то утро первого января – это мандарины, остатки оливье из холодильника и старые добрые фильмы по ТВ. А для кого-то – жизнь никогда не стоит на месте! - невероятно ответственная работа и счастливые хлопоты вокруг только что появившихся на свет ребятишек.

К обеду первого дня нового года «КП»-Тверь» традиционно обзвонила городские родильные дома, чтобы узнать, где родился самый первый новый житель Твери - 2019.

Наш чемпион – мальчишка весом 3220 граммов и ростом 53 сантиметра, чей громкий крик впервые в наступившем году огласил стены городского роддома №5. Случилось это ранним утром, в пять часов утра. Пожелаем малышу, чтобы удача быть первым не оставляла его всю жизнь! Кстати, у него будет отличная компания - второй малыш, родившийся новогодним утром в пятом роддоме также оказался мальчишкой.

Первый новорождённый в областном роддоме на Можайского также оказался парнем – 53-х сантиметров роста и 3080 граммов веса. Он появился на свет около семи часов утра. А вот следующей в этом роддоме родилась девочка.

В 7:15 утра 1 января родилась и красавица-девчушка в Областном перинатальном центре имени Бакушиной. Малышка 49-ти сантиметров роста и весит 2720 граммов.

Родильный дом №2 на Пролетарке не гнался за первенством, зато к двум часам дня молодые мамочки этого роддома сделали мир в три раза краше: все три младенца, родившихся там первыми, оказались девочками! Самой первой новорождённой второго роддома в наступившем году стала малышка 50-ти сантиметров роста и 2940 граммов веса. Она появилась на свет в 10:05.

Верите вы в приметы или нет, давайте вместе загадаем, чтобы такой красивый результат, 5:3 в пользу девчонок, подарил каждой семье в этом году мир, уют и тепло домашнего очага.

Всем родившимся малышам и их родителям редакция «КП»-Тверь» желает огромного счастья! А медицинским работникам, которым пришлось трудиться в новогоднюю ночь – скорейшего отдыха и благодарность за их ответственный труд.