12 событий, которые изменили Тверь

Раньше, когда ёлочные игрушки были стеклянными, они, нет-нет, разбивались. То неудачно повесили, то ниточка оборвалась... Сейчас игрушки редко разбиваются, но выросшая при таких украшениях молодёжь лишена понимания, что делать с осколками. А их посыпали под ёлку на вату, чтобы красиво было, или украшали ими костюм Деда Мороза или Снегурочки…

В любом случае, осколки - это напоминание, о том, что было, но, увы, разбилось.

Вот и мы подведём итоги года по принципу разбитых игрушек - если всё хорошо, то игрушка целая, ну а если плохо, то лишь осколки, пусть и яркие…

Мы вычленили из целого года 12 таких событий, событий, которые, по нашему мнению, наверняка изменили мир вокруг нас. Давайте посмотрим, что получилось.

Январь

В начале года ни что не предвещало проблем с общественным транспортом.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Администрацией Твери были опубликованы результаты опроса тверичан. Целью опроса было выявить, какой общественный транспорт наиболее привлекательный для горожан.

Лидером рейтинга был назван автобус.

На втором месте с небольшим трамвай.

Третье место, с большим отставанием, досталось троллейбусу.

Всё хорошо, если бы не странное решение, параллельно с опросом сократить число рейсов самого популярного в Твери транспорта - автобусов. А к осени убрать трамваи с улиц, под предлогом износа путей. Так что, игрушка треснула, но сохранилась, ставим маленький, но плюс.

Февраль

Дачу Рябушинских удалось отстоять.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сообщение, о том, что в Вышнем Волочке может исчезнуть уникальная дача купцов Рябушинских лишь только появилось в интернете, сразу вызвало споры.

Одни настаивали на том, что это никому не нужная рухлядь, другие утверждали, что дом - уникальный памятник и его однозначно надо спасать.

К счастью, аргументы сторонников сохранения здания, оказались убедительными и дача не только сохранена, но и превращается в культурный центр Вышнего Волочка. Плюс.

Март

Со скорой помощью в Тверской области не всё просто.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

“В связи с многочисленными сообщениями о нарушениях бригадами скорой медицинской помощи в Тверской области норматива по времени доезда к пациентам, Росздравнадзор берет на особый контроль сложившуюся ситуацию в регионе”, - сообщала пресс-служба федерального надзорного ведомства.

Но, увы, одними надзорами дело не поправить, нехватку специалистов не восполнить, а зарплату не повысить. И одними директивами ситуацию не исправить. Поэтому с марта в организации экстренной помощи в регионе ничего существенно не изменилось. Итог: игрушка разбилась, минус.

Апрель

Цифры минздрава неутешительные.Фото: Константин ИВШИН

Министерство здравоохранения России назвало регионы с самой высокой и низкой смертностью. Тверская область оказалась в первой тройке. Игрушка разбилась в прах.

Май

Киосков становится всё меньше и меньше.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

"Спасибо, власть родная, что будем жить газет мы не читая”. С таким заголовком к статье о ликвидации киосков периодической печати вышла “КП”-Тверь”.

Под снос попали 10 самых популярных у покупателей киосков периодической печати, находящихся вдоль оживленных магистралей Твери. Аргументация настолько странная, что даже трудно писать без смеха - киоски наносят ущерб безопасности движения транспорта.

Снос киосков с газетами продолжается, в отличие от появляющихся тут и там ларьков с фастфудом, а читатели не получают всю необходимую информацию. Минусуем ещё одну игрушку.

Июнь

Андрей Дементьев скончался накануне своего юбилея.Фото: Ирина ТАРАСОВА

На 90-ом году жизни умер Андрей Дементьев. Похоронен в Москве. В Твери и России его многие любили.

Июль

Митрополит Тверской и Кашинский Савва. Фото: Новоспасский монастырь.

В Тверской области сменился глава митрополии.

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор был по своей просьбе отправлен на покой. На его место Священный Синод избрал 38-летнего первого заместителя управляющего делами Московской патриархии, викария (помощника - Ред.) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископа Воскресенского Савву, с сохранением за ним должности заместителя управляющего Управления делами Московской патриархии.

Так на нашей ёлочки появилось новое украшение - плюс.

Август

Оградки испортили вид исторического центра.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Набережную Степана Разина и Соборную площадь, самый что ни на есть исторический центр, украсили странные оцинкованные заборчики, мигом прозванные в народе могильными оградками.

Аргументация городских чиновников - обеспечение безопасности по требованию ГИБДД. Позже стало известно, что в ГИБДД не настаивали на тотальном “зазаборивании” центра, а представители охраны памятников так вообще, опротестовали в суде установку оград. Решение узнаем уже в новом году.

Дзинь! Разбилась игрушка.

Сентябрь

Вот такой паравоз водит поезда по Тверской области.Фото: Ирина ТАРАСОВА

От Бологого до Осташкова и обратно стал ходить регулярный поезд на самой что ни на есть настоящей паровозной тяге. Всё как положено - дым из трубы, зелёные вагоны, заправка водой на полпути.

Кстати, в это время можно осмотреть железнодорожный музей.

Однозначно - плюс и игрушка на ёлке.

Октябрь

Авария потрясла всех жителей региона.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Вседозволенность частных перевозчиков обернулась жуткой катастрофой - междугородняя маршрутка вонзилась во встречный автобус по дороге из Ржева в Тверь. 13 человек, включая уснувшего водителя маршрутки, погибли на месте. Теперь ждём окончания следствия и решения суда.

Ноябрь

Цифровое вещание запущено успешно.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Безусловный прорыв - запуск на всей территории Тверской области цифрового вещания 20 телевизионных каналов.

Учитывая, что наш регион был пилотным в этом проекте, без незначительных накладок не обошлось, но в целом - отлично! На елочку повешена ещё одна игрушка...

Декабрь

Люди встали на защиту этого моста.Фото: Ирина ТАРАСОВА

На защиту пешеходного моста через Октябрьскую железную дорогу встали жители близлежащих домов Пролетарского района Твери.

Знаменательность события в том, что тверичане, которые, обычно, не очень-то активны, когда речь идёт о, например, выборах, проявили солидарность, упорство и привлекли к проблеме внимание как городских, так и областных властей.

Чем закончится противостояние с железнодорожниками, которые и намерены снести старый мост, а новый построить в паре километров в стороне, узнаем уже в этом году. Но, всё равно - безусловный плюс!

И подытоживая, получаем шесть целых и шесть разбитых игрушек. Всё как и должно быть, ведь жизнь не состоит из одних только побед…

С новым годом!