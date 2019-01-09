2019-01-10T00:22:03+03:00
Общество

Тверичанка порадовала новогодними подарками 18 детей, находящихся на лечении в Израиле

Девушка постаралась остаться инкогнито, но ее рассекретили
Ирина ТАРАСОВА
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Девушка служит в израильской армии. Фото: Фейсбук, группа Движение "Вместе мы -сила!"Девушка служит в израильской армии. Фото: Фейсбук, группа Движение "Вместе мы -сила!"
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Для кого-то новогодние праздники закончились, но только не для 18 детей, проживающих в Израиле. Для них они растянулись еще на несколько дней. А все потому, что им подарки принесли чуть позже, и не Дед Мороз со Снегурочкой, а девушка, пожелавшая для всех остаться неизвестной.

Однако, чуть позже ее имя раскрыла на странице группы "Движение вместе - мы сила" администратор Евгения Карпова. Новогодней феей, решившей помочь особенным детям, тем, кто проводит много времени в больницах, имеет физические или иные ограничения, оказалась Арина Шпекторова.

Как выяснилось, девушка ранее проживала в Твери, где закончила 8 гимназию. Но после окончания школы она уехала в Израиль. Сейчас Арине 24 года, она живет в Рамат ха-Шароне. В ЦАХАЛе прошла путь от военного санитара до офицера, а в новом году собирается поступать в университет. В будущем Арина мечтает стать врачом-стоматологом.

До переезда в Израиль Арина жила в Твери. Фото: с личной страницы Арины Шпекторовой Вконтакте

До переезда в Израиль Арина жила в Твери. Фото: с личной страницы Арины Шпекторовой Вконтакте

- Эта очаровательная девчушка - солдатка по имени Арина позвонила мне 2 недели назад и сказала, что она увидела на нашем сайте еще 18 деток, которым не купили подарки, и что она уже посмотрела в инете, где что продают, и в течение недели следующей сама поедет по стране, и купит то, что они просят в том магазине, где это есть, если это продают в Иерусалиме, то поедет туда, а если только в Ашдоде, то туда... И вот в четверг вечером эта очаровательная девушка под сильным дождем шла без зонта, так как руки были заняты тремя большущими пакетами с подарками. Она вся промокла, но принесла мне на работу все подарки ,которые она купила детям... Спасибо огромное, Аринка! И несмотря на то, что мы уже сняли костюмы Снегурочки и Деда Мороза, на этих выходных мы их снова оденем и развезем по 3 разу снова подарки, чтобы порадовать детей, и чтобы Аринин труд не был напрасен! – поблагодарила девушку Евгения Карпова.

Девушка сама закупила подарки и привезла, чтобы их подарили детям. Фото: Фейсбук, группа Движение "Вместе мы -сила!"

Девушка сама закупила подарки и привезла, чтобы их подарили детям. Фото: Фейсбук, группа Движение "Вместе мы -сила!"

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