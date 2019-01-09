Сосульки и снежные глыбы вновь нацелились на головы жителей Твери

Ещё толком не началась зима, а уже вновь всплыла проблема сосулек.

Например, Следственный комитет по Тверской области уже организовал проверку деятельности управленцев, которые отвечают за дом № 19 по улице Спартака, а также за приемное отделение терапии горбольницы № 1 им. Успенского. Главная проблема - гигантские сосульки над головами людей.

Так повелось, что нечищенные дороги или лёд под ногами вместо асфальта уже стали некой традицией, без которой и зима не зима. Но, смотря внимательно под ноги, горожане совершают, возможно, роковую ошибку, ведь основная опасность в прямом смысле нависает над их головами.

В последние годы новостная лента в зимне-весенний период напоминает медицинскую сводку, в которой то и дело фигурирует неизменный атрибут - сосульки. Так, 19 февраля прошлого года на ведущего артиста Тверского театра драмы Тараса Кузьмина упал с крыши кусок льда. К счастью, обошлось для него без серьезных последствий. А буквально за несколько дней до этого произошло ЧП, которое уже привело к трагедии. На углу улицы Орджоникидзе ледяной глыбой убило девочку-второклашку. Врачи на протяжении нескольких дней боролись за жизнь школьницы, однако спасти её так и не удалось. И таких происшествий меньше не становится.

Кстати, в прошлом году администрация Твери подсчитала, что в течение одной недели от наледи и сосулек было очищено 430 городских крыш. Такие цифры администрациям районов передали службы, занимающиеся уборкой. Стоит лишний раз напомнить, что ответственность за неочищенные крыши несут организации, управляющие домами.

Всё за ту же отчетную неделю нарушителям выдали 184 предписания и 16 протоколов об административном правонарушении. При этом штраф варьировался в сумме от 5 до 40 тысяч рублей.

По опыту прошлых лет можно сказать, что выданные властями Твери предписания и внимание СК решают сезонную проблему. При этом ни в коем случае нельзя забывать, что сосульки не собьют сразу же, по первому звонку. Горожанам следует ходить с высоко поднятой головой и помнить, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Берегите себя.