Муниципальная власть Твери получила «двойку» по социально-экономическому развитию

Второй рейтинг эффективности управления в городских округах РФ подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций «АПЭК». Исследователи дали оценку эффективности работы городских властей за апрель – декабрь 2018 года. Анализу подверглись 92 города – все столицы субъектов Федерации, а также другие крупные города с населением более 300 тысяч человек. Города федерального значения – Москву, Санкт-Петербург и Севастополь – из аналитики исключили.

Интересный момент: как отмечают авторы, в отличие от выпускаемого ими же рейтинга эффективности управления в субъектах Федерации, данное исследование не привязано столь жёстко к личности главы территории. Это вызвано наличием во многих городах «двуглавой» модели местного самоуправления и связанным с этим распределением ответственности. Таким образом, рейтинг показывает результаты работы муниципальной власти в целом. Однако для Твери данное допущение не актуально: в 2015 году поправки в Устав города отменили «двуглавую» систему власти в областной столице. Изменения вступили в силу в 2017-м, когда город возглавил Алексей Огоньков.

В лице главы города тверская муниципальная власть, как и управленцы остальных городов, получила оценки по двум направлениям: политико-управленческому и социально-экономическому. Также каждому городу был присвоен сводный балл, определяющий его место в списке.

Общий балл, который поставили тверской муниципальной власти, – 0,507. Он поместил город в третью четверть рейтинга, на 55-е место. По сравнению с аналогичным исследованием, опубликованным в начале 2018 года, мы потеряли 8 пунктов.

В своих комментариях к исследованию аналитики отдельно отметили Тверь в части социально-экономических показателей. Город оказался среди муниципалитетов, потерявших наибольшее количество баллов в данной сфере: падение на 39 пунктов обеспечило нам безрадостное 82-е место в оценке эффективности местной власти в социально-экономическом развитии города.

Снижение среднего балла эффективности в социально-экономическом блоке произошло примерно у половины городов, отмечают исследователи, однако столица Верхневолжья попала в число пяти, показавших самое стремительное падение.

Дела в политико-управленческом блоке, согласно представленным данным, у нас, напротив, пошли на лад: 36-е место и 0,546 балла (против 52-го места и 0,533 балла предыдущего рейтинга). Здесь мы примыкаем к большинству: снизился показатель у менее чем половины городов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В авангарде списка стоят: Тюмень – 1-е место и 0,651 балла, Казань, лидер предыдущего рейтинга, – 2-е место и 0,635 балла и Салехард – 3-е место и 0,625 балла.

Более всего не повезло с муниципальной властью, согласно данным исследования, Махачкале (92-е место и 0,408 балла), Владивостоку (91-е место и 0,413 балла) и Петрозаводску (90-е место и 0,416 балла).

Что до наших соседей, лучший результат показывают чиновники из Вологды: глава города Юрий Сапожников и глава администрации Сергей Воропанов общими усилиями заняли 39-е место в общем зачёте, 24-е в социально-экономической сфере и 52-е в политико-управленческой. Великий Новгород попал на 46-е место списка, а Псков – на 53-е. Ниже нас в рейтинге опустились Смоленск и Ярославль: 63-е и 71-е места соответственно.