2018-12-27T18:01:27+03:00
Общество

В Тверской области в ночь на 1 января будет тепло и снежно

Погода на этот раз преподнесёт жителям региона приятный сюрприз
Альберт БОЙКОВ
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В этом году с погодой на праздник повезетВ этом году с погодой на праздник повезетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последняя неделя 2018 года подходит к концу. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз погоды, который на этот раз выходит на стыке двух лет.

- В данный момент Тверскую область атакуют атмосферные фронты североатлантических циклонов. Все прошедшие дни атмосферное давление было ниже нормы, но сейчас начинает расти. До вторника оно будет держаться возле отметки в 750 мм ртутного столба, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

До субботы включительно температура воздуха днем будет колебаться возле отметки в -7...-9 градусов, а ночью местами может опускаться и до -17. Переломный момент наступит в воскресенье, когда днем потеплеет до -1 градуса.

Подобная погода сохранится и в последний день уходящего года. В новогоднюю ночь температура воздуха вряд ли опустится ниже -8. А вот днем 1 января может похолодать, правда, лишь до -5 градусов. Скорее всего, такая погода сохранится и в среду.

Что касается снега, то в ближайшие дни сильных осадков не ожидается. Если снег и будет идти, то совсем незначительный. А вот солнца точно ждать пока рано.

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