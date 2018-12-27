2018-12-27T16:50:13+03:00
Досуг

Афиша с 28 декабря по 10 января: Рождественский фестиваль хоровой музыки, шоу "Адам и Ева" и Магия востока

"Комсомолка" рассказывает о самых интересных мероприятиях на ближайшие дни
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Новый год, а следом за ним праздник созерцания и внутреннего сосредоточения - РождествоНовый год, а следом за ним праздник созерцания и внутреннего сосредоточения - РождествоФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Новый год, а следом за ним праздник созерцания и внутреннего сосредоточения - Рождество. Каждый из них принято проводить рядом с близкими и родными. Но не только же за столом... Праздники для того и созданы, чтобы отдыхать и наполняться добрыми эмоциями. А потому планируем эти дни заранее...

ТЕАТРЫ

В театрах и досуговых центрах продолжают идти ёлки. Подробная праздничная программа здесь.

«Адам и Ева. Жизнь после рая...»

Арсен Агамалян и Оксана Васильева покажут танцевально-поэтический спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая...», представляющий собой синтез бального танца, драматургии и поэзии. (16+)

Используя хореографию бального танца и произведения великих поэтов – И. Бродского, Е. Евтушенко, В. Высоцкого и др., – Арсен и Оксана расскажут яркие истории любви: Адама и Евы, Ромео и Джульетты, Кармен и Хосе, мужчин и женщин, в разные времена и периоды, от сотворения мира до наших дней, наполненные чувственностью, страстью и красотой!

Двукратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы по бальным танцам в латиноамериканском шоу предложат вам своё изложение этих историй, порою шокирующее, откровенное, но всегда задевающее за живое.

Театр драмы

7 января в 19.00.

Арсен Агамалян и Оксана Васильева представят синтез бального танца, драматургии и поэзии. Фото: Анастасия Чистякова

Арсен Агамалян и Оксана Васильева представят синтез бального танца, драматургии и поэзии. Фото: Анастасия Чистякова

«Магия Востока»

Фестиваль восточного танца «Магия Востока» пройдет в Твери уже в 27-й раз. Однако многое будет абсолютно новым.

- Это шикарное шоу для любителей восточного танца, в котором собраны красочные, совершенно новые номера от лучших коллективов Твери и Тверской области. Будут и приглашенные звезды восточного танца! - рассказывает организатор фестиваля Екатерина Зубова.

Из изюминок фестиваля: на мероприятии пройдет показ восточной моды. В качестве моделей выступят руководители коллективов.

ТЮЗ

8 января в 18.00.

Будет жарко! Фото: из архива Екатерина Зубова

Будет жарко! Фото: из архива Екатерина Зубова

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

НОВЫЙ ГОД С ТВЕРСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ!

2-6 января в 11.00 и 13.30, 7 января в 13.30 и 8 января в 11.00.

Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина»

Красочная новогодняя программа подарит детям настоящий праздник и встречу с волшебными персонажами всеми любимой сказки, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой.

28 декабря в 18.30, 3-7 января в 17.00.

Дополнительный концерт - 8 января в 17.00.

Проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 6»

Лучшая мировая эстрада в исполнении солистов, хора, оркестра филармонии… и не только!

10 января 12.00 - Открытие XVI Рождественского фестиваля хоровой музыки «С верой в III тысячелетие». Выступят лучшие хоровые коллективы Твери и Тверской области.

Воскресенский кафедральный собор Твери

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие» пройдет в 16-ый раз

Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие» пройдет в 16-ый раз

МУЗЕИ

В дни новогодних каникул Музей тверского быта и Детский музейный центр ТГОМ приглашают детей и их родителей на интерактивные занятия и мастер-классы!

Не забывайте, что на все мероприятия необходимо предварительно записаться по телефону.

Музей тверского быта

ул. Горького, д. 19/4. Тел. 8 (4822) 52-84-04.

2 января в 14.00 – мастер-класс «Новогодние пряники»

На мастер-классе сотрудники музея расскажут посетителям всё о пряниках. Традиционные русские пряники – какие они? Ароматные, румяные, с добавлением мёда и пряностей. Гости узнают об истории и развитии пряничного дела, традициях изготовления лакомства, интересных нюансах рецептуры. Также участники мастер-класса распишут по своему вкусу изготовленные по уникальному рецепту пряники.

Стоимость участия – 250 руб./чел. (4+)

5 января в 15.00 – мастер-класс по работе с кожей «Стильная зима». В ходе занятия гости узнают об истории создания изделий из кожи, познакомятся с секретами этого материала и порадуют себя необычным и полезным сувениром – брелочком, сделанным своими руками!

Стоимость участия – 120 руб./чел. (5+)

6 января в 13.00 – мастер-класс по работе с шерстью. Гости смогут узнать много нового о шерсти и её свойствах, познакомятся с секретами этого материала. Также своими руками сделают удивительную зимнюю картину в технике «Шерстяная акварель».

Стоимость участия – 200 руб./чел. (4+)

8 января в 13.00 – семейный мастер-класс по росписи глиняного горшка «Чудесное превращение глины».

На этом занятии юные посетители музея узнают о роли глины в жизни человека. Сотрудники музея расскажут о том, как использовался этот материал на заре человечества, какое место глина занимала в крестьянском доме и как используется в современном ракетостроении. После увлекательного погружения в историю участники мастер-класса распишут по своему вкусу заранее приготовленные горшочки.

Стоимость участия – 100 руб./чел. (5+)

Музеи приглашают на мастер-классы

Музеи приглашают на мастер-классы

Детский музейный центр ТГОМ

ул. Советская, д. 3а. Тел. 8 (4822) 45-71-76.

Ежедневно в 12.00 экскурсия по выставке авторских кукол «Славянские мифы».

Стоимость экскурсионного билета: дети – 50 руб./чел., взрослые – 100 руб./чел.

2 января в 14.00 – мастер-класс по текстильной кукле «Баба Яга. А может, Ягодка?»

Баба Яга – персонаж славянской мифологии и фольклора, с которым знакомы все дети. На занятии посетители вспомнят волшебные сказки, узнают, настолько ли страшна Баба Яга, а также сделают куклу из лоскутов ткани.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

3 января в 14.00 – мастер-класс по бумажной кукле «Попрыгунчик». Все дети обожают подвижные игрушки. Конечно, можно купить их в магазине, но гораздо интереснее и полезнее сделать своими руками.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

4 января в 14.00 – мастер-класс в керамической мастерской «Рождественский подсвечник»

Впереди – Рождество, и всем хочется, чтобы в доме царила чудесная атмосфера. Самый простой и эффективный способ её создать – игра со светом. Живая мерцающая свеча подарит всей семье волшебное настроение.

А где свечи, там и подсвечники, которые легко сделать самостоятельно из самых разных материалов. Участники смогут изготовить подсвечник из глины. После обжига он превратится в рождественский сувенир, который прослужит долгие годы.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

5 января в 15.00 – мастер-класс «Картина в технике кинусайга» (лоскутное шитьё без иголки)

Участники мастер-класса поработают в новой интересной технике, узнают об искусстве кинусайга и сотворят собственный шедевр – картину из ярких лоскутков.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (8+)

6 января в 14.00 – мастер-класс «Рождественская открытка в технике ручной бумаги»

Гости мастер-класса смогут сделать рождественскую открытку полностью своими руками. Для этого нужно будет сперва приготовить бумажную основу для открытки, а затем украсить её, используя краски, салфетки, сухие цветы и свою фантазию.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

Выставка продолжается

Выставка продолжается

ВЫСТАВКИ

«Декабрь, январь и февраль...»

Жителей и гостей Твери приглашают на открытие выставки «Декабрь, январь и февраль...»

В экспозиции представлены произведения художников, широко известных публике: В.Л. Боровиковского, И.И. Шишкина, М.В. Дервиз-Фаворской, А.Н. Самохвалова, А.В. Моравова, А.Ф. Пахомова, Ю.А. Васнецова.

Поддерживают зимнюю, новогоднюю и рождественскую тему изделия декоративно-прикладного искусства Конаковского фаянсового завода, представлены вещи М.П. Холодной, Н.А. Коковихина, В.А. Сергеева и Г.Б. Садикова.

- Посетители получат счастливую возможность увидеть замечательные произведения живописи, графики и художественного фаянса, что, безусловно, прибавит им праздничного настроения, - уточняют сотрудники музея.

Мемориально-художественный музей Владимира Серова

Калининский район, пос. Эммаус, д. 29.

Все вопросы по тел. 37-84-32 (музей).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Твери прошла презентация грандиозного новогоднего шоу Гии Эрадзе
Тверская «Комсомолка» побывала на пресс-конференции Гии Эрадзе и его команды, где артисты поделились деталями новой новогодней программы, приоткрыв завесу тайны, накануне премьерного представления.
«От мала до велика»: площадки чтений, первые звездные участники и новости кастинга
Стали известны площадки, на которых пройдут чтения «От мала до велика», и имена первых знаменитостей-участников. Обычные пользователи также успеют присоединиться к чтецам проекта — онлайн-кастинг продлен до 30 ноября
Новости 24
У невнимательной женщины украли кошелек в магазине в Тверской области
Для украшения центральной площади в Тверской области полувековую ель срубили прямо под окнами жилого дома
В одной из школ Тверской области не оказалось «тревожной кнопки»
«Тверь Водоканал» рассказал о работе в новогодние каникулы
Жители Твери пытались провезти в машине наркотики
На Рождественскую ярмарку в Тверь приедут хаски
В Тверской области нашли погибшей женщину, которая рано утром пропала в Удомле
"Зеленый дом" Ботанического сада Твери отмечает свой первый год
После снегопада Тверь расчищали 75 единиц снегоуборочной техники
Спасатели Тверской области отмечают свой профессиональный праздник
Более миллиарда рублей направлено на приобретение льготных лекарств в Тверской области
Женщина пострадала во время столкновения двух автомобилей в Тверской области
Заброшенное здание поликлиники подожгли в Тверской области
«Тверская генерация» информирует о работе Центра обслуживания клиентов в праздничные дни
Еще один бесплатный каток открылся в Твери
Прокуратура потребовала вернуть в государственную собственность земельные участки под Тверью
Молодая автомобилистка сбила мужчину в Тверской области
Бульдозер раздавил припаркованную легковушку в Тверской области
Мужчина на отечественной легковушке сбил пожилую женщину в Тверской области
Под возведение Ржевского мемориала в Тверской области выделен участок рядом с трассой М-9
Два района Твери останутся без отопления