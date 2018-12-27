Афиша с 28 декабря по 10 января: Рождественский фестиваль хоровой музыки, шоу "Адам и Ева" и Магия востока

Новый год, а следом за ним праздник созерцания и внутреннего сосредоточения - Рождество. Каждый из них принято проводить рядом с близкими и родными. Но не только же за столом... Праздники для того и созданы, чтобы отдыхать и наполняться добрыми эмоциями. А потому планируем эти дни заранее...

ТЕАТРЫ

В театрах и досуговых центрах продолжают идти ёлки. Подробная праздничная программа здесь.

«Адам и Ева. Жизнь после рая...»

Арсен Агамалян и Оксана Васильева покажут танцевально-поэтический спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая...», представляющий собой синтез бального танца, драматургии и поэзии. (16+)

Используя хореографию бального танца и произведения великих поэтов – И. Бродского, Е. Евтушенко, В. Высоцкого и др., – Арсен и Оксана расскажут яркие истории любви: Адама и Евы, Ромео и Джульетты, Кармен и Хосе, мужчин и женщин, в разные времена и периоды, от сотворения мира до наших дней, наполненные чувственностью, страстью и красотой!

Двукратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы по бальным танцам в латиноамериканском шоу предложат вам своё изложение этих историй, порою шокирующее, откровенное, но всегда задевающее за живое.

Театр драмы

7 января в 19.00.

Арсен Агамалян и Оксана Васильева представят синтез бального танца, драматургии и поэзии. Фото: Анастасия Чистякова

«Магия Востока»

Фестиваль восточного танца «Магия Востока» пройдет в Твери уже в 27-й раз. Однако многое будет абсолютно новым.

- Это шикарное шоу для любителей восточного танца, в котором собраны красочные, совершенно новые номера от лучших коллективов Твери и Тверской области. Будут и приглашенные звезды восточного танца! - рассказывает организатор фестиваля Екатерина Зубова.

Из изюминок фестиваля: на мероприятии пройдет показ восточной моды. В качестве моделей выступят руководители коллективов.

ТЮЗ

8 января в 18.00.

Будет жарко! Фото: из архива Екатерина Зубова

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

НОВЫЙ ГОД С ТВЕРСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ!

2-6 января в 11.00 и 13.30, 7 января в 13.30 и 8 января в 11.00.

Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина»

Красочная новогодняя программа подарит детям настоящий праздник и встречу с волшебными персонажами всеми любимой сказки, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой.

28 декабря в 18.30, 3-7 января в 17.00.

Дополнительный концерт - 8 января в 17.00.

Проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 6»

Лучшая мировая эстрада в исполнении солистов, хора, оркестра филармонии… и не только!

10 января 12.00 - Открытие XVI Рождественского фестиваля хоровой музыки «С верой в III тысячелетие». Выступят лучшие хоровые коллективы Твери и Тверской области.

Воскресенский кафедральный собор Твери

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие» пройдет в 16-ый раз

МУЗЕИ

В дни новогодних каникул Музей тверского быта и Детский музейный центр ТГОМ приглашают детей и их родителей на интерактивные занятия и мастер-классы!

Не забывайте, что на все мероприятия необходимо предварительно записаться по телефону.

Музей тверского быта

ул. Горького, д. 19/4. Тел. 8 (4822) 52-84-04.

2 января в 14.00 – мастер-класс «Новогодние пряники»

На мастер-классе сотрудники музея расскажут посетителям всё о пряниках. Традиционные русские пряники – какие они? Ароматные, румяные, с добавлением мёда и пряностей. Гости узнают об истории и развитии пряничного дела, традициях изготовления лакомства, интересных нюансах рецептуры. Также участники мастер-класса распишут по своему вкусу изготовленные по уникальному рецепту пряники.

Стоимость участия – 250 руб./чел. (4+)

5 января в 15.00 – мастер-класс по работе с кожей «Стильная зима». В ходе занятия гости узнают об истории создания изделий из кожи, познакомятся с секретами этого материала и порадуют себя необычным и полезным сувениром – брелочком, сделанным своими руками!

Стоимость участия – 120 руб./чел. (5+)

6 января в 13.00 – мастер-класс по работе с шерстью. Гости смогут узнать много нового о шерсти и её свойствах, познакомятся с секретами этого материала. Также своими руками сделают удивительную зимнюю картину в технике «Шерстяная акварель».

Стоимость участия – 200 руб./чел. (4+)

8 января в 13.00 – семейный мастер-класс по росписи глиняного горшка «Чудесное превращение глины».

На этом занятии юные посетители музея узнают о роли глины в жизни человека. Сотрудники музея расскажут о том, как использовался этот материал на заре человечества, какое место глина занимала в крестьянском доме и как используется в современном ракетостроении. После увлекательного погружения в историю участники мастер-класса распишут по своему вкусу заранее приготовленные горшочки.

Стоимость участия – 100 руб./чел. (5+)

Музеи приглашают на мастер-классы

Детский музейный центр ТГОМ

ул. Советская, д. 3а. Тел. 8 (4822) 45-71-76.

Ежедневно в 12.00 экскурсия по выставке авторских кукол «Славянские мифы».

Стоимость экскурсионного билета: дети – 50 руб./чел., взрослые – 100 руб./чел.

2 января в 14.00 – мастер-класс по текстильной кукле «Баба Яга. А может, Ягодка?»

Баба Яга – персонаж славянской мифологии и фольклора, с которым знакомы все дети. На занятии посетители вспомнят волшебные сказки, узнают, настолько ли страшна Баба Яга, а также сделают куклу из лоскутов ткани.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

3 января в 14.00 – мастер-класс по бумажной кукле «Попрыгунчик». Все дети обожают подвижные игрушки. Конечно, можно купить их в магазине, но гораздо интереснее и полезнее сделать своими руками.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

4 января в 14.00 – мастер-класс в керамической мастерской «Рождественский подсвечник»

Впереди – Рождество, и всем хочется, чтобы в доме царила чудесная атмосфера. Самый простой и эффективный способ её создать – игра со светом. Живая мерцающая свеча подарит всей семье волшебное настроение.

А где свечи, там и подсвечники, которые легко сделать самостоятельно из самых разных материалов. Участники смогут изготовить подсвечник из глины. После обжига он превратится в рождественский сувенир, который прослужит долгие годы.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

5 января в 15.00 – мастер-класс «Картина в технике кинусайга» (лоскутное шитьё без иголки)

Участники мастер-класса поработают в новой интересной технике, узнают об искусстве кинусайга и сотворят собственный шедевр – картину из ярких лоскутков.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (8+)

6 января в 14.00 – мастер-класс «Рождественская открытка в технике ручной бумаги»

Гости мастер-класса смогут сделать рождественскую открытку полностью своими руками. Для этого нужно будет сперва приготовить бумажную основу для открытки, а затем украсить её, используя краски, салфетки, сухие цветы и свою фантазию.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

Выставка продолжается

ВЫСТАВКИ

«Декабрь, январь и февраль...»

Жителей и гостей Твери приглашают на открытие выставки «Декабрь, январь и февраль...»

В экспозиции представлены произведения художников, широко известных публике: В.Л. Боровиковского, И.И. Шишкина, М.В. Дервиз-Фаворской, А.Н. Самохвалова, А.В. Моравова, А.Ф. Пахомова, Ю.А. Васнецова.

Поддерживают зимнюю, новогоднюю и рождественскую тему изделия декоративно-прикладного искусства Конаковского фаянсового завода, представлены вещи М.П. Холодной, Н.А. Коковихина, В.А. Сергеева и Г.Б. Садикова.

- Посетители получат счастливую возможность увидеть замечательные произведения живописи, графики и художественного фаянса, что, безусловно, прибавит им праздничного настроения, - уточняют сотрудники музея.

Мемориально-художественный музей Владимира Серова

Калининский район, пос. Эммаус, д. 29.

Все вопросы по тел. 37-84-32 (музей).