Все ледовые катки в Твери

Отправляясь на платный каток, будьте готовы, что в залог под прокат коньков с вас могут потребовать 1-2 тысячи рублей или документ, удостоверяющий личность.

ЗАКРЫТЫЕ КАТКИ

СК «Орбита» (Санкт-Петербургское шоссе, д. 33, корп. 1)

Для взрослых – 150 рублей.

Для детей до 14 лет – 80 рублей.

Прокат коньков – 80 рублей.

Телефон: 8 (4822) 32-13-61.

СК «Юбилейный» (Краснофлотская набережная, д. 3)

Для взрослых – 150 рублей.

Для детей до 13 лет включительно – 80 рублей.

Прокат коньков – 60 рублей.

Телефон: 8 (4822) 42-10-10, 42-06-08.

ФОК «Кристалл» (ул. Паши Савельевой, д. 44, корп. 1)

Для взрослых - 150 рублей.

Для детей до 12 лет – 80 рублей.

Прокат коньков – 80 рублей.

Телефон: 8 (4822) 56-90-85.

ФОК «Триумф» (поселок Химинститута, д. 45, корп. 1)

Для взрослых – 150 рублей.

Для детей до 12 лет вход бесплатный.

Прокат коньков – 80 рублей.

Телефон: 8 (4822) 74-83-37.

ОТКРЫТЫЕ КАТКИ

Каток в городском саду

Для взрослых и детей – 100 рублей.

Прокат коньков – 60 рублей.

СК «Юбилейный» (Краснофлотская набережная, д. 3)

Для взрослых – 100 рублей.

Для детей до 13 лет включительно – 50 рублей.

Прокат коньков – 60 рублей.

Стадион «Текстильщик» (Двор Пролетарки, д. 178)

Для взрослых – 100 рублей.

Для детей до 16 лет – 50 рублей.

Прокат коньков для взрослых – 100 рублей.

Прокат коньков для детей – 50 рублей.

Стадион «Химик» (улица Советская, д. 1а)

Для взрослых и детей – 100 рублей.

Прокат катков – 50 рублей.

Тверской областной ипподром (улица 1-я Соляная, д. 1)

Для взрослых – 120 рублей.

Для детей до 12 лет – 100 рублей.

Прокат коньков – 60 рублей.

СК «Планета» (улица Стадионная, 54)

Для взрослых и школьников – 100 рублей.

Дошкольники – 50 рублей.

Прокат коньков – 50 рублей.

Бассейн «Радуга» (проспект Победы, д. 39а)

Для взрослых и детей – 100 рублей.

Прокат коньков – 50 рублей.

ФОК имени Султана Ахмерова (улица Левитана, д. 87)

Для взрослых и детей – 100 рублей.

Прокат коньков – 50 рублей.

Каток на площади Славы

Для взрослых и школьников – 100 рублей.

Для дошкольников – 80 рублей.

Прокат коньков для взрослых и школьников – 50 рублей.

Прокат коньков для дошкольников – 20 рублей.

Каток в Бобачёвской роще

Цены и наличие проката коньков уточняйте на месте. В 2017 году расценки были такими же, как на услуги катка на площади Славы.

Каток перед цирком (улица Новоторжская)

Цены и наличие проката коньков уточняйте на месте.

Каток в парке Победы

Цены и наличие проката коньков уточняйте на месте.

ОТКРЫТЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ КАТКИ-КОРТЫ

Школа № 4, проспект 50 лет Октября, 20б.

Школа № 43, улица Склизкова, дом 95.

Школа № 19, улица Громова, дом 1.

ДЮСШ «Лидер», улица Дружинная, д. 6.

ТГСХА, посёлок Сахарово.

Пролетарская набережная, дом 9.

Бульвар Гусева, дом 8.

Улица Левитана, дом 42.

Посёлок Элеватор, улица Центральная, дом 20, корпус 2.

Бульвар Цанова, дом 11, корпус 1.

Улица Можайского, дом 78.

Переулок Трудолюбия, дом 37.

Спортивный переулок, дом 2, корпус 2.

Садовый переулок, дома 1-5.

Улица Советская, дом 62.

Улица Луначарского, дома 26-34.

Улица Туполева, дом 105.

Посёлок ДРСУ-2.

Сахаровское шоссе, дом 24.

Улица Хрустальная, дом 42-46.

Улица Седова, дом 55.

Улица Паши Савельевой, дом 52.