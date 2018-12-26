Солнечный свет для дома будущего

В Твери на улице Артюхиной, недалеко от школы, расположился небольшой пятиэтажный дом, выкрашенный в оптимистичный светло-розовый цвет. И вроде бы ничем особенным не отличается это симпатичное здание от собратьев, построенных в 2000-х годах, но дом этот – «умный»!

Сделать его таким помогли специалисты АО «АтомЭнергоСбыт». Именно дом № 2 по улице Артюхиной был выбран для реализации в Твери масштабного пилотного проекта компании «Умный дом».

От обычной пятиэтажки - к «умному дому»

За полгода работы над проектом, стартовавшим в начале весны, удалось полностью завершить его первый, самый масштабный этап. Специалисты оснастили здание энергоэффективным оборудованием и интеллектуальными приборами учёта. Светильники с датчиками движения, как по мановению волшебной палочки, включают свет в подъездах и на лестницах. Со стен здания зорко следят за обстановкой на придомовой территории камеры видеофиксации, транслируя картинку в режиме реального времени на пульт видеонаблюдения.

На крыше, незаметная для обычных прохожих и не привлекающая лишнего внимания, расположилась солнечная батарея. Её мощностей, особенно в солнечное время, хватает на покрытие значительной части общедомовых нужд энергопотребления.

В техническом помещении разместился «мозг» умной системы, который требует минимального участия человека. Сложный прибор, инвертор, занимается преобразованием постоянного тока в переменный и отправляет излишки поступившей от солнечной батареи энергии в два накопителя. Видеорегистратор фиксирует информацию с четырёх камер. Здесь же ведётся учёт электроэнергии, а все данные автоматически передаются на сервер.

Солнечная батарея

Самая удивительная для простого обывателя часть энергосберегающей системы, солнечная батарея, питает «умный дом» энергией света. Она состоит из пяти солнечных панелей. В каждой по 300 Вт мощности. Этого хватает на общедомовые нужды двадцатиквартирного дома. Жители с гордостью отмечают, что только за счёт солнечной энергии освещаются лестничные пролёты и площадки.

Остатки энергии аккумулируются в специальных накопителях. Как отмечают специалисты АО «АтомЭнергоСбыт», умная система учёта электроэнергии будет фиксировать не только её расход, но и долю солнечной энергии в общем объёме. Энергия солнца станет надёжным дополнительным источником электроснабжения. Теперь солнце будет радовать жильцов дома вдвойне: благодаря его лучам можно эффективно восполнять энергозатраты.

Кстати, за солнечной батареей в режиме реального времени также можно следить через камеры. Они вовремя дадут знать, если кто-то проберётся на крышу, и подскажут, что батарею пора чистить от снега.

Жители рады переменам

Подобные чудеса прогресса для Твери пока сродни сенсации. Но «умный дом» - это не только высокие технологии, интеллектуальные приборы и энергосбережение. Это инновации, которые, в первую очередь, призваны сделать повседневную жизнь людей проще и удобнее.

- Недавно у нас произошло отключение электричества, и жители нашего дома были единственными, кто мог подняться к себе на этаж не в темноте, а по освещённой лестнице! - воодушевлённо рассказывает житель дома № 2 по улице Артюхиной Валерий Николаевич. - Теперь можно без опасений входить в подъезд при любых катаклизмах: свет будет!

Стоит отметить: как и ко всему новому и необычному, к предложению сделать дом «умным» и энергосберегающим жильцы поначалу отнеслись настороженно. Долго расспрашивали специалистов. Переживали, вспоминая поговорку о бесплатном сыре. Однако тревоги их были напрасны.

- Не привыкли мы к тому, что нам просто так и без обмана что-то полезное предлагают. Но потом, поразмыслив, поняли, что дело толковое, - председатель ТСЖ «На Артюхиной» Евгений Гущин вспоминает, как начиналась новая жизнь родного дома. - На собрании жильцов, когда мы обсуждали предложение, специалисты нам терпеливо ответили на все вопросы, объяснили техническую сторону дела. Оказывается, солнечная батарея, по проекту, может все общедомовые нужды обеспечивать, да ещё и в запас работает. Оборудование новое. Свет автоматически включается и выключается - опять же экономия и удобство. Тогда мы все вместе и решили: «умному дому» быть! И мы очень благодарны компании «АтомЭнергоСбыт», что именно наш дом был выбран для этого проекта.

Председатель ТСЖ «На Артюхиной» Евгений Гущин сразу понял: дело стоящее!Фото: Виктория ТУШКОВА

О своём решении жители не жалеют. Радуются новым возможностям и подмечают даже больше полезных моментов, чем обещали реализаторы проекта.

- Одна польза для нас. Нам полностью заменили приборы учёта. Поставили новые счётчики, модемы, которые сами передают показания - теперь нам не надо об этом беспокоиться. Солнечные батареи экономят нам бюджет - кто же этому не рад будет. Оборудование качественное, работает без сбоев, показания передаются безошибочно. А ещё благодаря камерам во дворе перед домом вечерами стало тише, спокойнее. Детей, не переживая, можно отпустить погулять. Теперь не только энергию бережём, но и общественный порядок! - смеются Евгений Сергеевич и Валерий Николаевич.

«Умный дом» - самостоятельный дом

Интеллектуальные приборы учёта сняли с жителей заботы по контролю количества потребляемой энергии. Теперь не нужно переписывать данные и отправлять их ресурсоснабжающей компании - информацию счётчик передаст туда автоматически. Все данные также появятся и в личном кабинете пользователя, куда он в любое удобное время сможет заглянуть с мобильного телефона или компьютера.

- Такой счётчик полезен ещё и тем, что оповестит об аварии в зоне своего действия, например, о коротком замыкании или обрыве проводов. Подобные системы позволяют свести к минимуму время поиска мест повреждений. Это значительно сокращает вынужденные перерывы в подаче энергии потребителю, - объясняет главный специалист технического управления «ТверьАтомЭнергоСбыт» Игорь Мухлынин. - Также система даёт возможность контролировать дисциплину потребления: дистанционно отключать неплательщиков, а в случае несанкционированного вмешательства в работу прибора отправит нам сигнал.

Второй этап проекта

Жильцы дома на Артюхиной продолжат приобщаться к высоким технологиям. В рамках второго этапа в каждой квартире будут установлены специальные электронные планшеты. Не выходя за порог, каждый житель дома на Артюхиной будет получать актуальную информацию от «АтомЭнергоСбыта», подробную аналитику потребления энергии - собственного и общедомового - и моментально оплачивать счета. Каждый желающий сможет также на месте поменять тариф, например, переключиться на систему потребления «День - ночь», если это выгодно для хозяйственных нужд.

Очень важно, что планшеты можно будет использовать как видеофон и наблюдать за ситуацией, транслируемой камерами: проверить парковку или проконтролировать ребёнка, играющего на детской площадке.

Но и это ещё не всё. В подъездах дома установят экраны - электронные доски объявлений, которые будут транслировать важную информацию от ресурсоснабжающей организации и управляющей компании.

Вот уж действительно, будущее не за горами. Ориентировочно в наступающем году жители дома на улице Артюхиной, 2 смогут ощутить все преимущества, которые даёт им их обновлённый дом. В перспективе разработчики планируют подключить к интеллектуальной системе и другие коммунальные службы, создав для жильцов единую удобную точку доступа к услугам ЖКХ. Нам же остаётся надеяться, что технологии такого уровня в будущем смогут сделать столь же удобными и надёжными все тверские дома.