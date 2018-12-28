Герои Гайды Лагздынь пообещали жителям Твери в Новом году здоровье и сытую жизнь
Наступающий год - год Желтой земляной Свиньи, ну или Кабана, тут уж, что кому больше нравится. Чего ждать нам от нового периода знают не только астрологи, разбирающиеся во всех этих Тиграх, Обезьянах, Собаках и Драконах, но и известная детская писательница Гайда Лагздынь. Ведь именно у нее так много стихотворений для самых маленьких и именно о самых разных зверятах.
- То, что у меня целый зоопарк, даже не сомневайтесь. Про кого я только не писала - котят, мышат, лягушат.. Вспоминать можно долго. А несколько лет тому назад ко мне при составлении сборника "Мои любимые питомцы" обратилосмь издательство "Дрофа". Объяснили, что у них возникла проблема: про всех животных есть стихи, а про поросят и свинок - нет. Предложили написать. И я так вдохновилась....!
Действительно, хоть требовались исключительно детские стихи, а вот вдохновилась Гайда Рейнгольдовна по-взрослому. Написала столько, что "хрю-хрю стихов" хватило бы на целый отдельный сборник. Чуть позже весь цикл она опубликовала во 2-ом томе 5-томного издания "Две жизни в одной", и назвала его болеечем оригинально - "Сплошное поэтическое свинство".
Если в жизни все поросята "на одно лицо", то герои Гайды Лагздынь каждый сам по себе - со своим характером и дажеталантами. Есть у нее говорливые свинки, Свинка Фаинка и Свинка-певица, Кабанчик Хрюндя и хряки Семен и Харитон... Всех не перечислишь...
- Гайда Рейнгольдовна, что объединяет всех ваших персонажей?
- Хмм. Наверное то, что мои поросята - не свиньи (в переносном сысле). Они визжат и едят. Всегда сытые и беззабортные. Лежат себе в лужат и похрюкивают. Они сами по себе и очень довольны жизнью. Я с восхищением на них смотрю: несмотря на то, что глазки маленькие, эти животные очень умные. Поэтому они всегда толстые и упитанные. Просто они умеют наслаждаться жизнью. А в наше непростое и нервное время это очень ценное качество.
- Если судить по вашим героям, то кому в новом году будет покровительствовать Свинка?
- Если судить по ним, то год будет благоволить немного наивным, искренним и эмоциональным людям. И еще совет, не забывате о беззаботности. Она еще никому хуже не делала.
- А, давайте погадаем по вашим "поросячьим стихам" на следующий год, каким он будет. Закройте глаза, а когда откроете, прочитайте стихотворение, которое вам первым попадется на глаза.
- А что, давайте попробуем. Итак...Как интересно, в хорошее стихотворение указала. Судя по нему, год обещает быть неплохим: будем сыты, здоровы и обойдем все проблемы. Хорошо бы...
Заявление Мороза
Я - Мороз, Мороз Иваныч!
Я могу суровым быть.
Борьку я и Харитона
Могу разом простудить!
- Ой ли!? - хрюкнул Харитон.
- Ох! - поддакнул хряк Семен.
Нам мороз не страшен:
Много сала в теле нашем!
Можем жить мы на морозе.
Да тебя и нет в прогнозе. (Кстати сильного мороза в новогоднюю ночь точно не ожидается - Ред.)
Еще немного поросячьих стихов Гайды Лагздынь.
"Желание поросёнка Хрюши"
- Подскажи как мне, сестрица,
Где тут чистая водица?
Хорошо бы мне умыться
И помыть свои копытца.
- Для чего? - спросила Нюша,
- Ты не кошка, братец Хрюша.
Нам не надо мыть копытца,
Лучше рыльце сунь в корытце:
Грязным будет пятачок,
Зато сытно, дурачок!
- Ну, а я хочу умыться
И помыть свои копытца!
А не скажешь, закричу,
Быть я чистеньким хочу!
***********
Солнце лизнула свинью в пятачок,
А отозвался на ласку крючок:
Тоненький хвостик, скрутившись в сердечко,
Вильнул и опять завернулся в колечко.
Потом уж "хозяин" пятак повернул,
И солнечный лучик ушами смахнул.
***********
У зайчонка ушки прямо на макушке,
А у хрюнди - пятачок!
А у хрюнди - хвост-крючок!
А у хрюнди - спинка,
А на ней - щетинка!
.
я ложусь в 3 ута. встаю в 5 и в6 и сразу за работу.