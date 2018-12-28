Герои Гайды Лагздынь пообещали жителям Твери в Новом году здоровье и сытую жизнь

Наступающий год - год Желтой земляной Свиньи, ну или Кабана, тут уж, что кому больше нравится. Чего ждать нам от нового периода знают не только астрологи, разбирающиеся во всех этих Тиграх, Обезьянах, Собаках и Драконах, но и известная детская писательница Гайда Лагздынь. Ведь именно у нее так много стихотворений для самых маленьких и именно о самых разных зверятах.

- То, что у меня целый зоопарк, даже не сомневайтесь. Про кого я только не писала - котят, мышат, лягушат.. Вспоминать можно долго. А несколько лет тому назад ко мне при составлении сборника "Мои любимые питомцы" обратилосмь издательство "Дрофа". Объяснили, что у них возникла проблема: про всех животных есть стихи, а про поросят и свинок - нет. Предложили написать. И я так вдохновилась....!

Действительно, хоть требовались исключительно детские стихи, а вот вдохновилась Гайда Рейнгольдовна по-взрослому. Написала столько, что "хрю-хрю стихов" хватило бы на целый отдельный сборник. Чуть позже весь цикл она опубликовала во 2-ом томе 5-томного издания "Две жизни в одной", и назвала его болеечем оригинально - "Сплошное поэтическое свинство".

Если в жизни все поросята "на одно лицо", то герои Гайды Лагздынь каждый сам по себе - со своим характером и дажеталантами. Есть у нее говорливые свинки, Свинка Фаинка и Свинка-певица, Кабанчик Хрюндя и хряки Семен и Харитон... Всех не перечислишь...

- Гайда Рейнгольдовна, что объединяет всех ваших персонажей?

- Хмм. Наверное то, что мои поросята - не свиньи (в переносном сысле). Они визжат и едят. Всегда сытые и беззабортные. Лежат себе в лужат и похрюкивают. Они сами по себе и очень довольны жизнью. Я с восхищением на них смотрю: несмотря на то, что глазки маленькие, эти животные очень умные. Поэтому они всегда толстые и упитанные. Просто они умеют наслаждаться жизнью. А в наше непростое и нервное время это очень ценное качество.

- Если судить по вашим героям, то кому в новом году будет покровительствовать Свинка?

- Если судить по ним, то год будет благоволить немного наивным, искренним и эмоциональным людям. И еще совет, не забывате о беззаботности. Она еще никому хуже не делала.

- А, давайте погадаем по вашим "поросячьим стихам" на следующий год, каким он будет. Закройте глаза, а когда откроете, прочитайте стихотворение, которое вам первым попадется на глаза.

- А что, давайте попробуем. Итак...Как интересно, в хорошее стихотворение указала. Судя по нему, год обещает быть неплохим: будем сыты, здоровы и обойдем все проблемы. Хорошо бы...

Заявление Мороза

Я - Мороз, Мороз Иваныч!

Я могу суровым быть.

Борьку я и Харитона

Могу разом простудить!

- Ой ли!? - хрюкнул Харитон.

- Ох! - поддакнул хряк Семен.

Нам мороз не страшен:

Много сала в теле нашем!

Можем жить мы на морозе.

Да тебя и нет в прогнозе. (Кстати сильного мороза в новогоднюю ночь точно не ожидается - Ред.)

Еще немного поросячьих стихов Гайды Лагздынь.

"Желание поросёнка Хрюши"

- Подскажи как мне, сестрица,

Где тут чистая водица?

Хорошо бы мне умыться

И помыть свои копытца.

- Для чего? - спросила Нюша,

- Ты не кошка, братец Хрюша.

Нам не надо мыть копытца,

Лучше рыльце сунь в корытце:

Грязным будет пятачок,

Зато сытно, дурачок!

- Ну, а я хочу умыться

И помыть свои копытца!

А не скажешь, закричу,

Быть я чистеньким хочу!

***********

Солнце лизнула свинью в пятачок,

А отозвался на ласку крючок:

Тоненький хвостик, скрутившись в сердечко,

Вильнул и опять завернулся в колечко.

Потом уж "хозяин" пятак повернул,

И солнечный лучик ушами смахнул.

***********

У зайчонка ушки прямо на макушке,

А у хрюнди - пятачок!

А у хрюнди - хвост-крючок!

А у хрюнди - спинка,

А на ней - щетинка!

.

я ложусь в 3 ута. встаю в 5 и в6 и сразу за работу.