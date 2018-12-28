Последние «дедморозочасы»: можно ли ещё успеть пригласить Деда Мороза на семейный праздник в Твери

- Праздник уже совсем скоро, ещё ни зелёным горошком не закупилась, ни горячее не придумала, - жалуется знакомая, которая, как это часто бывает, в конце года совсем зашилась на работе. - Ой! И про Деда Мороза забыла! Наверное, уже и не заказать...

Без паники. Заказать можно. Но нужно поторопиться. И выбор точного часа, в который зимний волшебник посетит ваш дом, останется скорее всего за ним. Спорить не приходится — Новый год и правда на носу.

«КП»-Тверь» побеседовала с Дедушками Морозами и Снегурочками и выяснила, во сколько обойдётся забывчивым родителям радость их ребёнка, которому ещё можно успеть подарить настоящий праздник.

Первое — ищите информацию и звоните не откладывая, большинство «дедморозочасов» уже расписано.

Второе — готовьтесь заплатить по двойному, а то и тройному тарифу. Поздравление 31 декабря будет стоить существенно дороже, чем такое же, но исполненное до 28-29 декабря.

Вот примерные тарифы, о которых «КП»-Тверь» рассказала одна из тверских Снегурок:

Поздравление с 24 по 28 декабря — 1500 рублей.

Поздравление 29 декабря — 1800 рублей.

Поздравление 30 декабря — 2200 рублей.

Поздравление 31 декабря до 20:00 — 2800 рублей.

Поздравление 31 декабря с 20:00 до 23:00 — 4300 рублей.

Поздравление 31 декабря с 23:00 до 06:00 — 5600 рублей.

Нет таких денег? Попробуйте договориться на первые числа января — по окончании новогодней ночи тарифы вновь пойдут на спад. А что, у Дедушки Мороза много дел, он мог и подзадержаться.

Кстати, если ваш ребёнок ещё очень мал и не сможет долго общаться с добрым Дедушкой, не тратьте денег впустую и не утомляйте малыша. Многие аниматоры предлагают специальные, короткие — около 10 минут — поздравления. Стоят они дешевле.

А между тем, вызывают Дедушку Мороза со Снегурочкой не только к детям.

- Нам недавно одна семья сделала заказ — поздравить бабушку. У неё как раз рядом с Новым годом юбилей, - рассказывает Снегурка Дарья. - Просили бабулю порадовать новогодними поздравлениями. Мы придумали программу и для взрослых, и для маленьких — внуков юбилярши. И даже не стали брать намного дороже — к каждому у нас индивидуальный подход, иногда идём людям навстречу. Вот так, с Новым годом вас!

И всех вас, друзья, «КП»-Тверь» поздравляет с наступающим! Сложится у вас с Дедом морозом или нет, пускай праздник будет самым счастливым!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цены повышают не только Деды Морозы. Традиционно, 31 декабря вдвое вырастут тарифы такси. И если с утра большинство таксомоторных компаний ещё будет возить пассажиров по обчным расценкам, то часов с пяти — шести вечера надо быть готовым выложить двойную сумму. Повышенный тариф сохранится и первого января.