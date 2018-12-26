2018-12-26T21:00:23+03:00
Общество

Советы тверского помощника Деда Мороза: Новогоднее желание исполнится, если его прошептать в форточку

О наступающем празднике, чудесах и желаниях рассказывают творческие люди города
Ирина ТАРАСОВА
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Главное, не просто мечтать, но и верить, в то, что загаданное исполнится. Фото: из архива Дарьи НиловойГлавное, не просто мечтать, но и верить, в то, что загаданное исполнится. Фото: из архива Дарьи Ниловой
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Друзья, если вы до сих пор не верите в чудеса и в то, что желания, загаданные на Новый год, исполняются, то может быть это было просто не ваше особенное время. И может быть именно этот Новый год исправит все то, что до сегодняшнего дня шло не так, как вам хотелось бы. Главное лишь поверить... приоткрыть сердце.. хотя быть совсем чуть-чуть...

Ведь, если послушать тех, кого мы успели опросить, волшебство в жизни все-таки случается...

- Татьяна Пачиско, "Мисс Тверь - 2018"

Новый год для меня праздник, который объединяет всю семью. Свой самый первый подарок я не помню, а вот об одном из самых ранних могу рассказать. Мой прадед принес мне настоящую елку на новый год, что для меня было необъяснимым восторгом.

В чудеса, я конечно, верю. Я вообще люблю все связанное с мистикой и неизвестным миром. И, наверное, чудом своей жизни я считаю свою семью в которой мне посчастливилось родиться и людей, которые меня окружают и всегда рядом.

Желания, к сожалению, часто не сбывались. Поэтому мой девиз по жизни: «Желаешь? Исполняй». Хотя нет, говорю неправду. Когда я была маленькой от всего сердца загадала про себя собачку на Новый год. Через пару недель мне подарили йоркширского терьера, которого я назвала Винни.

Татьяна Пачиско - Мой девиз по жизни: «Желаешь? Исполняй». Фото: из архива Татьяны Пачиско

Татьяна Пачиско - Мой девиз по жизни: «Желаешь? Исполняй». Фото: из архива Татьяны Пачиско

- Арсен Агамалян и Оксана Васильева, чемпионы мира и Европы по танцевальному спорту среди профессионалов

Для нас это праздник надежд. Мы с удовольствием окунаемся в эту атмосферу ожидания чуда, успеха, обновления в новом году. В это время мы всегда стараемся не уезжать или приезжать к этим дням домой, чтобы быть с близкими, успеть всех перецеловать, пока бьют куранты, отправить сотни пожеланий родным, друзьям, знакомым и, конечно, загадать желания. Которые обязательно сбудутся.

Оксана Васильева и Арсен Агамалян - Новый год для нас - это праздник надежд. Фото: из архива Арсена Агамаляна

Оксана Васильева и Арсен Агамалян - Новый год для нас - это праздник надежд. Фото: из архива Арсена Агамаляна

- Дарья Нилова "Мисс Комсомольская правда - 2018"

Я жду каждый Новый год, как маленький ребёнок. Атмосфера этого праздника - это то,что мне нравится больше всего. Я больше люблю дарить подарки, нежели получать, поэтому стараюсь сделать каждый подарок особенным.

Самый самый первый Новый год я не помню, но самый запоминающийся был в том году. В конце 2017 года произошло много неприятных историй, потрясений и изменений. Чтобы отдохнуть от всего этого, мы поехали в Италию всей семьей. Я посетила Рим, Флоренцию, Венецию. Это было незабываемо.

А про чудеса скажу так, как же в них не верить, ведь мир без них будет тусклым и неинтересным. В новогоднюю ночь 2008 года я загадала, чтобы у меня появилась младшая сестра. Спасибо моим родителям за Варю. Самые главные Деды Морозы в нашей жизни - это наши мамы и папы.

Дарья Нилова - Без чудес мир будет тусклым и неинтересным. Фото: из архива Дарьи Ниловой

Дарья Нилова - Без чудес мир будет тусклым и неинтересным. Фото: из архива Дарьи Ниловой

- Сергей Зюзин, актер тверского ТЮЗа

В чудеса под Новый год верю не только я, но и моя жена. В прошлом году мы отмечали его в большой компании. И вот когда уже должны были пробить куранты, моей жене вдруг на руки дают подержать маленького ребенка. Мы даже замерли. Жена говорит, смотри, раз так встретили Новый год, может и у нас появится малыш. Так и вышло. В феврале мы ждем пополнение.

Сергей Зюзин - В чудеса под Новый год верю не только я, но и моя жена Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сергей Зюзин - В чудеса под Новый год верю не только я, но и моя женаФото: Ирина ТАРАСОВА

- Елена Альбова, сотрудница Детского музейного центра, помощник Деда Мороза

Новый год для меня - это семья и старые новогодние фильмы, особенно наши "Чародеи". Так что в чудеса я точно верю. Тем более знаю, что надо сделать, чтобы они исполнились. Помню, когда я была маленькой, моя бабушка сказала: "Если ты чего-то очень сильно хочешь, открой в Новый год форточку и шепотом скажи, чего ты хочешь. Попроси об этом." Кого просить? В детстве бабушка говорила, что Деда Мороза, теперь я думаю, что наверное она говорила о Боге. Это уже зависит от веры самих людей... В 20 лет я так и сделала, прошептала в форточку о том, что хочу встретить особенного человека. Через два месяца я познакомилась с моим любимым, который чуть позже стал моим мужем.

Елена Альюова - Я загадала желание и уже через два месяца встретила своего будущего мужа. Фото: из архива Елены Альбовой

Елена Альюова - Я загадала желание и уже через два месяца встретила своего будущего мужа. Фото: из архива Елены Альбовой

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