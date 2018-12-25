Тверская "Комсомолка" подвела итоги конкурса "Комсомольский маскарад - видеть каждого я рад!"

Какой Новый год без масок и новогодних костюмов?! Почти месяц назад «Комсомолка» кинула клич, что собирает всех, независимо от возраста, в свой большой виртуальный хоровод у ёлки. Для того чтобы попасть на наш карнавал, надо было прислать красивые или веселые новогодние фотографии.

От участников конкурса приветствовались креатив и радость! А от нас, конечно, подарки!

Хороводик у «КП» получился небольшой, зато красочный.

После итогов голосования на сайте kp.ru определились победители.

1-е место и подарки - шампанское и билеты в цирк на шоу Гии Эрадзе - достаются Наталье Михеевой.

1 место - Наталья Михеева. Отмечаем праздник

2-е место и билеты в филармонию и ДК «Пролетарка» - Елене Альбовой.

3-е место и сладкий новогодний подарок - Полине Грановской.

- Спасибо большое «Комсомолке»! Я хоть и пенсионерка, но живу весело, - беседуем с победительницей Натальей Михеевой. - Мы с друзьями всегда собираемся, поём песни, паримся в сауне, ходим на концерты и, конечно, отмечаем вместе праздники. На этом фото мы как раз в Новый год вышли на улицу зажигать фейерверки. А перед этим мы участвовали в конкурсах, песни пели на лучший номер. Новый год для меня - это подведение итогов, это светлый, чистый праздник, который приносит радость и ощущение веселья. Поэтому я желаю всем бодрости, радости и счастья!

3 место - Полина Грановская. На новогоднем празднике

Партнёр конкурса - арт-пространство «Театральный подвал» с программой «Винтажная ёлка в стиле 19 века».

Мам, пап и детей от 4 до 12 лет приглашают на «Винтажную ёлку в стиле 19 века». «Винтажные ёлки» больше похожи на семейный праздник в духе русских традиций, где каждый чувствует себя желанным гостем.

Детей ждут волшебный спектакль-приключение, уютная атмосфера камерного театра, Дед Мороз, живая музыка, колядки, песни, игры и хороводы, мастер-классы и подарки ручной работы.

Театральный Подвал

ул. Лидии Базановой, д. 20.

27, 28, 29, 30 декабря, а также 7 января.

Тел. для справок 8-930-154-16-69.