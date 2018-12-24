МЕХ НУТРИИ НА НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКЕ.

Густота волосяного покрова формирует теплозащитные свойства меха. Так вот у нутрии она выше, чем, например, у овчины.

Высота волоса обеспечивает теплозащитные качества меха. У нутрии она такая же, как, например, у известной во всем мире тосканы.

Блеск волоса – это один из параметров красоты меха. У нутрии он такой же, как у енота или лисицы, которые признаются дизайнерами всего мира очень красивыми.

По массе шкурок определяется ценность меха: чем меньше, тем дороже. По этому параметру нутрия аналогична шикарному каракулю или «вечному» бобру.

По толщине, плотности и прочности кожевой ткани нутрия сопоставима с лисой, тосканой, норкой. Оказывается, по объективным параметрам нутрия может с другими мехами серьезно конкурировать.

Но у нее есть важное преимущество! Мех нутрии, как никакой другой устойчив к воздействию влаги, обладает естественными водоотталкивающими свойствами.

Вот почему шубы из нутрии теплые, достаточно легкие и красивые. Это надежная защита от холода и снега, ветра и сырости, что отлично подходит для климата России. Нутриевая шуба прослужит не менее пяти лет. Прекрасно выглядит мех нутрии с длинным волосом, а стриженую и щипаную нутрию легко спутать с более дорогим бобром или норкой. В современной fashion-индустрии так и называют эту популярную однородную стрижку меха нутрии «под норку». Это технологический процесс, при котором остевой волос состригается до уровня подпуши. Стриженый мех нутрии прекрасно имитирует ценные виды пушнины, выглядит красиво и благородно. Ищите стриженую нутрию! Она приятно удивит вас!

Легендарная киноактриса, народная артистка России Тамара Семина:

- Я просто влюбилась в этот мех! Когда на Новоторжской ярмарке я увидела столько красивых шуб из нутрии, да еще по такой выгодной цене, то твердо решила — сделаю себе подарок! Зимой я люблю бродить по парку в любую погоду, и такая нутриевая шуба для моих прогулок — то, что надо!

Почему нужно купить шубу из нутрии на Новоторжской ярмарке?

Богатый выбор цветов нутриевых шуб, классические и модные фасоны, комплектация изделий различна – капюшон, воротник, длина – на выбор, размеры 42-60. Удобные куртки с капюшонами, полупальто, манто и длинные, теплые пальто из натурального меха нутрии отличного кроя. Дизайн гармоничен.

Цвета Новоторжских шуб из нутрии разнообразные: черный, «серебро», «капучино», «деграде». В отделках — песец, фрост, норка. Фурнитура – современная.

Цены бьют все рекорды!

Цены на нутриевые шубы Новоторжской ярмарки — от 21 980 (куртка «Лия») до 39 980 руб. (шуба «Звезда» в цвете «серебро»). В крое применяется традиционное расположение шкур — такое, как в шубе «Классика» с капюшоном за 29 980 руб. и модный диагональный крой (полупальто «Вера» в цвете «серебро» за 29 980 руб.). Манто «Медуза» с капюшоном и отделкой фростом за 21 980 руб.

На Новоторжской ярмарке представлена коллекция шуб из стриженой нутрии остромодных фасонов и цветов. Хит коллекции — полупальто «Венера» с капюшоном и поясом за 47 980 руб. Эта шуба прекрасно сидит на женщинах до 60 размера.

Шубы из нутрии Новоторжской ярмарки соответствуют российским ГОСТам. Мех качественный. Гарантия на изделия из нутрии — три месяца. Предоставляется кредит.

Добро пожаловать за шубой!

3 — 8января 2019, с 10:00 до 20:00

ТЦ «Олимп», 2 этаж

Тверь, Тверской пр-т, 2

www.shubu.ru 8 (800) 222-63-92 (звонок бесплатный)