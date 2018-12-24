Цифровые итоги 2018 года: в МТС рассказали о главных тверских трендах

Сергей ПАСТУХОВ

Нам удалось побеседовать с директором Тверского филиала МТС Константином Третьяком, который рассказал, на какие современные тренды опираются сегодня самые популярные предложения компании.

Всё и сразу - у одного оператора.

Интернет, цифровое или спутниковое телевидение, сотовая связь - всё это компания сегодня объединяет в пакеты услуг - комплексные сервисы. Это удобно: работает принцип одного окна. Полная информация по услугам ТВ, интернета или сотовой связи всегда доступна в личном кабинете. Кроме того, это выгодно для кошелька.

- Комплексный сервис позволяет семьям экономить бюджет, потому что, покупая интернет и телевидение для дома, за мобильную связь можно вообще не платить, - объясняет Константин Третьяк. - А ещё количество подключенных телеканалов предоставляет разборчивому зрителю возможность выбирать программы для просмотра на любой вкус.

ПАО "МТС"

Потребление растёт.

За год объёмы трафика мобильного интернета выросли в два раза, и рост этот продолжится. Интенсивное строительство компанией МТС станций 4G в Тверской области дало результаты: люди стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Самыми «качающими» районами за этот год стали Кувшиновский, Рамешковский, Конаковский, Калининский районы и ЗАТО «Озёрный». В целом объём мобильного трафика в регионе вырос более чем на 45 %.

Более того, с МТС выгодно не только качать, но и хранить: активным пользователям интернета компания предоставляет услуги облачных хранилищ - катастрофоустойчивых и защищённых от хакерских атак.

ПАО "МТС"

Больше гаджетов!

Всё большая часть нашей жизни перетекает в интернет. В таких условиях важно иметь современные функциональные гаджеты - телефоны и планшеты, чтобы не упускать всех возможностей современного интернет-пространства.

Тверичане всё чаще покупают качественные телефоны и планшеты, которые стоят дороже, но не устаревают морально через полгода. Чтобы купить такое устройство, мы экономим на том, что теперь быстрее и дешевле предоставляет нам интернет, начиная от походов в кино и кафе, заканчивая тренировками в спортзале, которые теперь можно осуществлять дома с онлайн-тренером. Покупая более дорогие гаджеты, тверичане оформляют кредит либо покупают по специальным программам trade inn, cashback, либо пользуясь сервисом МТС «смартфон по подписке».

Решения для бизнеса.

- За Big Data будущее, - уверен Константин Третьяк. - Это то, что уже успешно работает за рубежом и что используем и предоставляем сегодня мы.

Огромное количество накапливаемой информации, ее анализ и обработка позволяют создавать решения для любого бизнеса. Так, в этом году МТС запустила новый сервис - «Маркетолог». Он позволяет заниматься продвижением своих услуг абсолютно самостоятельно, не привлекая большую команду. Потребителю товаров и услуг Big Data позволит автоматически направлять оперативную информацию обо всех актуальных предложениях.

Умные вещи на службе человека.

Сегодня МТС - не просто оператор мобильной связи. Компания предлагает все возможные услуги связи, которыми может пользоваться современный человек, и даже больше: коммуникации, реализующиеся самостоятельно, без участия человека.

- Связисты называют это «machine-to-machine», когда устройства самостоятельно общаются друг с другом, - объясняет Константин Третьяк. - Использование сим-карт в устройствах, где не требуется участие человека, - это всевозможные датчики, настройка сетей, «умные города», видеонаблюдение.

В нескольких регионах компания МТС уже организовала «умный город» с системой видеоаналитики.

Такая система может самостоятельно распознать возгорание, задымление и даже понять: просто обнимаются два человека на улице или кто-то проявляет агрессивные действия, и нужно ли вызвать на место полицию. Умные технологии охватывают транспорт, промышленность, здравоохранение, ЖКХ. Опыт показал, что внедрение умных технологий на 83% снижает затраты на утилизацию отходов. На 66% сокращается частота сбора мусора, а за счет оптимизации маршрутов мусоровозы потребляют на 40% меньше топлива. «Умное освещение» экономит до 65% электричества, а затраты на эксплуатацию и ремонт системы снижаются вдвое.

- Сейчас очень активно внедряются умные ЖКХ-системы. Когда никого нет в помещениях, они, например, могут автоматически понижать температуру - экономия ресурса составит около 20 процентов. В больших городах работает система Smart city, которая может среди прочего удалённо контролировать работу каждого фонаря. Даже фонарные столбы умеют общаться друг с другом. Это будущее, и оно к нам придёт обязательно! - подытоживает Константин Третьяк.