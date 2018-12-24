Лекарство от одиночества: Жителей Твери приглашают отметить Новый год в храме

Для кого-то Новый год - это шумная компания друзей или родственников, телевизор, треск фейерверков... Но есть и те, кто в силу причин или обстоятельств в это время остался один.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в храме святого Арсения Чудотворца Твери состоится Божественная литургия. Начало службы в 23.30.

Новый год в храме можно назвать уже состоявшейся тверской традицией. Вот уже около 10 лет (с 2009 года) на службу всех желающих приглашает священник Александр Шабанов. В храме святого Арсения новогодняя служба пройдет впервые. До этого встретить Новый год прихожане могли в храмах Трех исповедников и Покровском.

- Обычно приходит немного людей, но как правило те, кому или не с кем отмечать, или это постящиеся люди. Ведь Новый год для верующего человека это не совсем праздник: мы все находимся в ожидании главного события - Рождества Христова, - пояснили "КП" в храме.

Чуть позже дозваниваемся и до самого отца Александра.

- Традиция встречать Новый год в храме появилась в русской эмиграции после революции. Проводили её там, как воспоминание о России. Если говорить о дне сегодняшнем, то помимо зарубежья, в том числе и Америки, проходят такие службы также в Москве, - рассказывает настоятель храма во имя Святителя Арсения, епископа Тверского, протоиерей Александр Шабанов. - Для кого они проходят в Твери? Действительно, есть большое количество православных людей (а сейчас я напомню идет Рождественский пост), которые чувствуют одиночество в новогоднюю ночь и им не с кем разделить этот праздник. Служба в Новый год помогает провести это время духовно и осмысленно: не под чужие фейерверки соседей и телевизор, а с молитвой. А потому это можно назвать лекарством от одиночества в новогоднюю ночь.

Новогодняя служба пройдет в храме Арсения Тверского. Фото: sobory.ru

Кстати, на эту же тему размышлял и известный священник, богослов, протопресвитер Александр Шмеман. Протоиерей Александр Шабанов рассказывает, что в книжечке новогодних проповедей и размышлений священнослужителя написано, что это время можно рассматривать с духовной точки зрения, как некий рубикон. И приводит одну из выдержек.

"Вот наступает, вот наступил еще один Новый год, за нами — триста шестьдесят пять дней нашей жизни. Все в них кануло в вечность, все в них исчезло, как и сами они; все, кроме того, что мы называем любовью. И все так же перед нами эта немного страшная пропасть будущего.

Что сулит она нам, какие невзгоды, какое горе, какие, как мы говорим, «непредвиденные» опасности? Будем ли мы живы еще через год, не последний ли Новый год встречаем на земле? Ни на один из этих вопросов ответить мы не можем.

Но в одном мы должны быть уверены: что бы ни случилось, мы можем любить! Мы можем стоять рядом с Христом, держаться за Него и смиренно просить дать нам той любви, что преодолевает страх и неизвестность, той любви, про которую сказано: Совершенная любовь изгоняет страх, ибо в страхе есть мучение (1 Ин. 4:18)".

Адрес храма: Первомайский район, ул. Строителей, 3.

Тел.: (4822) 44-09-52.

Важно, что после службы верующих, как правило, всегда ожидает небольшая трапеза.